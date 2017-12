GIULIA DE LELLIS/ Non riconosce i Beatles: il web non perdona (Grande Fratello Vip 2)

Nuova gaffe per Giulia De Lellis. La prima finalista del Grande Fratello Vip 2 ha scambiato i Beatles per i Green Day. Il web non perdona l'errore dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

01 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Manca meno di una settimana alla finale del Grande Fratello Vip 2. Giulia De Lellis, la prima finalista di questa edizione, ne ha fatta una delle sue. Ieri sera i sei concorrenti sono stati trasferiti nella Flower SPA, per poter trascorre una serata a tema ‘Peace&Love’ mangiando pizza e bevendo birra. I Grande Fratello ha tenuto compagnia ai finalisti con un po’ di buona musica anni ’70. Tra le tante canzoni mandate in onda, anche “Lucy In The Sky With Diamonds” dei Beatles. Sentendo la celebre canzoni dei Fab Four, Daniele Bossari ha chiesto agli altri di indovinare chi fossero. E qui Giulia De Lellis ha fatto la sua ennesima gaffe. L’ex tronista ha risposto: “Green Day”. A correggerla ci ha pensato Luca Onestini: “Sono i Beatles, impossibile non riconoscerli”. Per giustificare l’imperdonabile errore Giulia ha detto:“Scusatemi, ma io sono piccola”. L’errore non è certo passato inosservato al popolo del web: “La De Lellis che non sapendo nemmeno per sbaglio chi erano i Beatles, dice "scusate ma io ero piccola". Bossari la corregge "No, tu non esistevi neanche!" Son soddisfazioni!”, ha subito commentato un utente.

IL WEB NON PERDONA

Anche questa volta il web ha attaccato duramente Giulia De Lellis per la sua “ignoranza” in campo musicale: i Beatles vanno conosciuti nonostante l’età, sostengono molti utenti. “Ma come si fa a non sapere chi siano i Beatles? Cioè io non ho la loro intera discografia, eppure so benissimo chi siano. Per essere così ignoranti bisogna veramente vivere dentro una campana di vetro. E ho 22 anni! #gfvip”, ha commentato un giovane internauta. Ovviamente non sono mancati commenti ironici sulla gaffe della De Lellis: “Perdoniamo Giulia perché non sa quel che dice!” e “Giulia che scambia i Beatles per i Green day: De Lellis io ti querelo ahahahahahah”. E ancora: “Chiudete tutto. Per Giulia De Lellis i Beatles sono diventati i Green Day”. Insomma, ancora una volta il web non perdona gli errori della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che vanta un ampio seguito che le ha permesso di accedere per prima alla finale del Grande Fratello Vip 2.

