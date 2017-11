GRANDE FRATELLO VIP 2017, Ed. 2/ News, Raffaello Tonon: "un'esperienza interiore fortissima"

Grande Fratello vip 2017, ed. 2, diretta dalla casa: tempo di riflessioni per i concorrenti della casa di Cinecittà, ormai a un passo dall'attesissima finale di lunedì.

01 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Grande Fratello Vip 2017

Ancora riflessioni per Raffaello Tonon, che, in vista della sua nomination, è stato invitato dal Grande Fratello Vip 2017 a ripercorrere la sua linea della vita. Questa esperienza, raccontata come sempre attraverso un tracciato realizzato su un tabellone completamente bianco, ha segnato profondamente l’opinionista, che ha avuto modo di riflettere, ancora una volta, sull'esperienza emotiva vissuta nella casa di Cinecittà: “Tra vent'anni, quando mi chiederanno cos'è stato per me il Grande Fratello, la risposta sarà: la linea – ha ammesso infatti Raffaello Tonon - Nella mia vita non farò mai niente di paragonabile a questo. E' stata un'esperienza interiore fortissima”. Il pubblico, intanto, continua a dividersi a causa delle nomination che questa settimana regaleranno a un concorrente, fra Luca Onestini e Raffaello Tonon, l’accesso alla finale. Chi, fra i due amatissimi gieffini, riuscirà a spuntarla e ad accedere all'ultima fase del gioco?

IL PIPISTRELLO, IL CONIGLIO E LA REAZIONE DI RAFFAELLO TONON

Con la finale ormai alle porte e la conclusione del percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2017, tutti i concorrenti sono stati invitati a realizzare un calendario che li vedrà protagonisti dei dodici mesi del nuovo anno. Dopo aver discusso del tutto in maniera teorica, gli inquilini, nel pomeriggio di ieri, sono passati alla pratica e, armati di macchina fotografica (affidata alle sapienti mani di Daniele Bossari) hanno dato il via alle prime fasi di quello che è il rito di ogni edizione del Grande Fratello che si rispetti. Per l’occasione, Ivana Mrazova ha scelto di travestirsi da coniglietto e, nel chiedere un parere a Raffaello Tonon, ha ottenuto da lui un’amara verità su quell'amato pipistrello che di recente tanto l’ha fatta penare: “Amore, tu sempre con questi animali strani... prima il pipistrello, ora il coniglio. Sai una cosa? Se c'è un animale che mi fa orrore è il pipistrello e dopo questo soggiorno mi fa doppiamente orrore!”. Riuscirà Ivana, con la sua posa nel calendario, a conquistare il pubblico che la segue da casa?

© Riproduzione Riservata.