Giorgio Manetti e Gemma Galgani si baciano/ Uomini e donne chiude la settimana con il botto!

Giorgio Manetti e Gemma Galgani si baciano dopo un ballo mozzafiato, Uomini e donne chiude la settimana con il botto con questo grande colpo di scena che fa sperare ancora i fan

01 dicembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Settimana turbolenta per i fan di Giorgio Manetti e Gemma Galgani che oggi chiuderanno in bellezza questa settimana di Uomini e donne a cavallo tra novembre e dicembre. Siamo ormai ad un passo dalla pausa natalizia del programma ma, a quanto pare, saremo ancora alle prese con un possibile ritorno insieme di George e Gems. La coppia potrebbe ricomporsi molto presto proprio dopo la puntata in onda oggi pomeriggio. Nei giorni scorsi Gemma Galgani è entrata in studio lanciando lo scoop secondo il quale Giorgio Manetti e Tina Cipollari hanno una relazione ormai da un anno e questo spiegherebbe i continui no del cavaliere e la cattiveria che l'opinionista riversa su di lei. Rimane il fatto che i diretti interessati non hanno negato e hanno accolto con risate e scenate le parole di Gemma Galgani.

DAL BALLO AL BACIO

La svolta è arrivata sul finire della puntata quando, dietro insistenza di Maria De Filippi, la dama torinese ha deciso di ammettere il suo interesse nei confronti di Giorgio Manetti al grido di "Mi turba ancora". L'ammissione è sotto gli occhi di tutti e oggi ne vedremo le conseguenze visto che Tina Cipollari ci andrà giù pesante chiamando in causa anche Graziella. Il trash è servito ma quello che i fan attendono è un altro romantico ballo tra i due ex fidanzati che si concluderà con un bacio mozzafiato che riaccenderà le speranze di Gemma Galgani e dei fan che li seguono ormai da oltre due anni, cos'altro succederà?

© Riproduzione Riservata.