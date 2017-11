Gomorra 3, La serie/ Anticipazioni puntata 1 novembre: Genny e Ciro nuovi alleati oppure no?

Gomorra 3, La serie, anticipazioni puntata 1 novembre: Ciro e Genny di nuovo insieme in questa grande guerra contro Avitabile e la coalizione, cosa succederà questa sera?

Gomorra 3

Gomorra 3 torna in onda con la puntata che segna il vero e proprio giro di boa tra la prima e seconda parte di questa stagione. Genny e Ciro hanno perso tutto, in modi diversi, e adesso potrebbero trovarsi insieme all'inferno prima di risalire la china. La serie tv di Sky Atlantic è pronta a tornare in prima serata con un doppio episodio in cui scopriremo le conseguenze dell'attacco di Avitabile a Genny. Il giovane Savastano ha sposato Azzurra, accolto il suo bambino, il piccolo Pietro, e mandato in carcere per un anno suo suocero solo per poter gestire i suoi soldi e riuscire a mettere da parte "qualcosa" prima del suo ritorno a casa grazie all'aiuto di un nuovo fidatissio, Gegè. Il giovane ha tenuto i conti delle aziende di Avitabile ma proprio per mano sua è stato costretto a tradire Genny che lo ha scoperto e lo ha ucciso prendendolo a pugni con lo stesso orologio che gli aveva regalato.

GOMORRA 3, LA SERIE: LE NUOVE ALLEANZE DI GENNY

Ma non è stata questa la scena più cruda della scorsa puntata perché nel finale, è proprio Genny a finire sotto i colpi degli uomini di Avitabile e della coalizione. Adesso il giovane Savastano ha perso tutto, è solo e non potrà nemmeno vedere sua moglie e suo figlio. Insaguinato e solo, è stato lasciato nel suo vecchio quartiere a Napoli. Da qui parte la guerra di Genny che non ha intenzione di mettersi da parte e che potrebbe trovare in Ciro un alleato. Quest'ultimo è tornato a Napoli richiamato da Enzo Sangue Blu, e sulla sua strada potrebbe ritrovare nuovamente Genny. Il giovane ha dalla sua parte anche Patrizia e potrebbe riuscire a convincere anche Scianel di essere suo alleato. La iena calerà la testa al ragazzo? Sarà dura convincerla visto che Scianel non si muove mai se non ha in cambio qualcosa, forse Genny gli prometterà la testa di Ciro?

CAMBIA LE MESSA IN ONDA DELLA SERIE

Sin dalla scorsa settimana si è parlato della messa in onda di Gomorra 3 in vista del match di serie A Napoli-Juventus che si giocherà proprio questa sera, 1 dicembre. I tifosi del Napoli avevano chiesto a Sky di spostare la messa in onda della puntata magari anticipandola proprio ad oggi, giovedì, ma non sono stati accontentati, almeno non in parte. Alla fine i vertici Sky e della programmazione hanno deciso di mettere a disposizione su Sky On Demand e Sky Go i nuovi episodi sin dalle prime ore del mattino. Questo permetterà ai tifosi del Napoli che non vogliono perdersi la partita, di poter fruire della terza puntata di Gomorra 3 in streaming già in giornata e senza attendere il prime time ed evitare così il "conflitto di interessi" che si era creato.

