Grande Fratello Vip 2018 / Anticipazioni: spuntano i primi due nomi del cast, ecco le prime notizie

Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni terza edizione: Lory Del Santo ed Emanuela Titocchia nel cast il prossimo anno? Ecco le inedite indiscrezioni da Mattino Cinque.

01 dicembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip 2018

Il Grande Fratello Vip 2 sta giungendo al termine. Il prossimo lunedì 4 dicembre, andrà in onda nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, l'appuntamento conclusivo che decreterà anche il vincitore dell'intera edizione. Lory Del Santo, intervenuta stamane a Mattino Cinque con Federica Panicucci, ha nuovamente detto la sua dopo le dichiarazioni degli ultimi tempi. La regista di The Lady infatti, intervistata durante "Un giorno da pecora" programma radiofonico di Radio2, aveva affermato di avere rifiutato: "Io al GF Vip? Me lo hanno chiesto anche quest'anno ma ho preferito rimandare, stavolta non era il mio campo...". Poi aveva lasciato aperta l'ipotesi di potere andare il prossimo anno: "Ho deciso che sarà una questione di denaro, altrimenti non mi vado ad esporre in pubblico". Quest'oggi dalla Panicucci, ha però dichiarato di non essere andata questo anno anche per colpa della presenza di Cristiano Malgioglio. Con lui infatti, in passato ha aspramente battibeccato proprio per "colpa" del suo progetto web che tanto ha fatto parlare.

GF Vip 3, due attrici nel cast? Le prime indiscrezioni

Lory Del Santo, parlando con Federica Panicucci quindi, eliminando lo “scoglio” Malgioglio, ha confessato di non avere alcuna difficoltà nel candidarsi ufficialmente per la terza stagione del Grande Fratello Vip: la prenderanno in considerazione? Del resto, lei vuole un cachet abbondante. Proprio durante la passata intervista in radio, aveva precisato: “Se entri lì ti metti in gioco completamente, puoi anche uscirne distrutto. Vorrei almeno tra i 10 e i 15mila euro a puntata, non di meno. Ho sentito dire che Malgioglio ne ha presi 20mila...”. Nel salotto televisivo della bionda conduttrice, era presente anche Emanuela Titocchia. L’attrice e conduttrice, ha svelato un inedito dettaglio riguardante il reality show più spiato d’Italia. Ed infatti, anche lei questo anno aveva fatto il provino però non è stata presa. Nonostante il rifiuto da parte degli autori, non si è sconfortata affermando che il prossimo anno si proporrà nuovamente. Abbiamo già le prime concorrenti della prossima edizione?

