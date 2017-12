IL SEGRETO / Hernando cede alle moine di Lucia? (Anticipazioni 1 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 1 dicembre: Hernando e Lucia sono sempre più vicini, ma anche Camila comincia a rivolgere il suo sguardo altrove...

01 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

La felicità non dura mai a lungo nelle trame de Il Segreto e, ancora una volta, non saranno esclusi da questa abitudine gli abitanti di Los Manantiales. Dopo la morte di Damien, la serenità è stata fugace per Hernando e Camila, chiamati subito ad affrontare gravi problemi economici oltre che la perdita del loro bambino. Ma potrebbe essere l'arrivo di Lucia a segnare un nuovo colpo di scena in negativo per questa bella coppia: la cubana ha messo fin da subito gli occhi sul marito della sua amica, decisa a portare a termine quella vendetta che ha atteso per anni. E il suo obiettivo sembrerà molto vicino dall'essere raggiunto: la donna e Hernando, giorno dopo giorno, saranno sempre più vicini tanto da lasciar presagire alla nascita di una vera relazione extraconiguale. La prima a rendersi conto che qualcosa non andrà per il verso giusto sarà proprio Camila, che continuerà a sentirsi messa da parte all'interno della sua stessa casa. Avrà ragione a tenere gli occhi aperti?

Il Segreto: Matias confessa la verità a Beatriz?

La scoperta della gravidanza di Marcela ha comprensibilmente sconvolto Matias che oggi a Il Segreto non saprà come comportarsi. Il figlio di Emilia non si presenterà all'appuntamento precedentemente fissato con Beatriz che lo attenderà invano, non comprendendo le cause di questo ritardo. La ragazza non si perderà d'animo e, poco dopo, raggiungerà il suo innamorato per capire da lui cosa stia davvero accadendo. Ma le sue vaghe spiegazioni non basteranno per placare la rabbia della giovane, che finirà per andare su tutte le furie, convinta che all'ultimo momento Matias abbia deciso di tirarsi indietro non dandogli una seconda possibilità. Intanto Emilia, ancora ignara delle recenti vicissitudini, subirà il rifiuto di Raimundo che non vorrà saperne di lei (e di Don Anselmo), rendendo impossibili le sue visite alla villa.

