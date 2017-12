Il Castello delle Cerimonie/ Anticipazioni ultima puntata, 1 dicembre 2017: le nozze di Elena e Domenico

Questa sera, venerdì 1° dicembre 2017, alle 22.40 su Real Time va in onda l’ultima puntata “Il Castello delle Cerimonie”, con Donna Imma Polese e Matteo Giordano

01 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Il castello delle cerimonie su Real Time

Questa sera, venerdì 1° dicembre 2017, alle 22.40 su Real Time va in onda l’ultima puntata “Il Castello delle Cerimonie”, in onda nel primo anniversario della morte di Don Antonio Polese. Le nozze di Elena e Domenico verranno festeggiate secondo i “dettami” del Boss. La prima stagione dello spin-off de “Il boss delle cerimonie” si chiuderà con il “lancio” della carriera di rapper di Antonio Jr,alle prese con un 'pool party' in stile “Florida”. Nonostante la pesante eredità Donna Imma Polese - figlia di Don Antonio - e il marito Matteo Giordano (che tiene salde le redini dell'azienda) sono riusciti a portare avanti l’impresa di famiglia nel castello della Sonrisa: “Ne nascessero persone così spero che la figlia sia buona e umile come il padre, senza umiltà il suo patrimonio sarebbe zero, si lascia tutto niente ci appartiene ma l'amore per il prossimo rimane”, ha commentato un utente sui social. È possibile seguire il programma anche sui social: sulla pagina ufficiale Facebook di Real Time e su Twitter (@realtimetvit) si può commentare con l'hashtag ufficiale #ilcastellodellecerimonie.

IL RICORDO DEL BOSS

“1 dicembre 2016: è passato un anno ma noi continuiamo ancora a celebrarti nel tuo magnifico castello”, è il messaggio apparso poche ore fa sulla pagina Facebook di Real time in ricordo di Don Antonio Polese. Tantissimi i commenti dei fan del programma che hanno imparato ad apprezzare il boss: “ Io continuo a guardare il programma… ma senza il boss nn è la stessa cosa anche se la figlia è un bel personaggio”, “Un anno senza il nostro caro vecchio boss! La Sonrisa non è più la stessa senza di lui” e “R.i.p.grande boss delle cerimonie.rimani sempre nei nostri cuori. Ti seguivo sempre.anche adesso”. Non mancano messaggi per la famiglia di Don Antonio: “Come vola il tempo! Lui comunque è sicuramente fiero di Voi tutti!”.





