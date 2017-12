Isola dei Famosi 2018/ Da Francesco Monte a Brigitte Nielsen: le prime indiscrezioni sul cast

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: Francesco Monte, Francesca Cipriani, Brigitte Nielsen e molti altri. Le prime indiscrezioni sul nuovo cast

01 dicembre 2017 Anna Montesano

Con la conclusione del Grande Fratello Vip - che proclamerà il suo vincitore lunedì 4 dicembre, si inizia a parlare del reality show che lo seguirà, aprendo la stagione televisiva del 2018: l'Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi torna alla conduzione affiancata stavolta dall'amatissima Mara Venier. Intanto spuntano anche le prime indiscrezioni sul cast che andrà a popolare la ben nota isola delle Honduras in questa nuova edizione. Il primo nome, del quale si è già parlato nelle scorse settimane, è quello di Francesco Monte, ben noto ex ormai di Cecilia Rodriguez che potrebbe ritrovare sull'isola l'ex cognato Stefano De Martino nei panni di inviato. Secondo il settimanale Spy, al fianco dell'ex tronista arriva l'attrice ed ex moglie di Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen.

ANCHE MARIANO DI VAIO NEL CAST?

Altro nome è quello della prorompente Francesca Cipriani, ex concorrente del GF6 e vincitrice de La pupa e il secchione. Ma non è tutto perchè secondo il magazine oggi, all'Isola dei Famosi 2018 potrebbe approdare anche il blogger Mariano Di Vaio. Nel cast sarebbe previsto anche l'arrivo dell'attrice Gloria Guida, moglie di Jhonny Dorelli e si è inoltre parlato della presenza di Miriana Trevisan, ultimamente al centro della cronaca per le accuse di molestia mosse a Giuseppe Tornatore. Proprio la showgirl in merito alla presunta partecipazione ha deciso di rompere il silenzio, smentendo seccamente su twitter con questo messaggio: “Comunicazione di servizio: ringrazio Mediaset per le proposte (quest’anno ma anche gli anni scorsi, per l’Isola e per il GF vip) ma ho già detto sempre no. Non è quello che mi interessa.”

