L'ISOLA DELLE COPPIE/ Su Canale 5 il film con Jon Favreau e Vince Vaughn (oggi, 1 dicembre 2017)

L'isola delle coppie, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Jon Favreau e Vince Vaughn che hanno diretto anche la regia e Jean Reno. Il dettaglio.

01 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Canale 5

NEL CAST JON FAVREAU E VINCE VAUGHN

Il film L'isola delle coppie va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 23.20. Una brillante commedia scritta a 6 mani da Jon Favreau, Vince Vaughn e Dana Fox con la stessa partecipazione di Jon Favreau e Vince Vaughn rispettivamente nei ruoli di Joey e Dave che recitano insieme a Jean Reno, che interpreta Marcel, Jason Bateman, nei panni di Jason, Malin Akerman, è Ronnie, Kristin Davis, nel ruolo di Lucy, e Kristen Bell è Cynthia. Il titolo originale del film è Couples Retreat ed è stato affidato alla regia di Peter Billingsley nel 2009. La pellicola è ambientata in un esclusivo villaggio di Bora Bora nell'oceano Pacifico, non è semplicemente un film sulle vacanze, ma racconta in modo intelligente e leggero, il soggiorno di quattro coppie e il tema dei matrimoni in crisi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L' ISOLA DELLE COPPIE, LA TRAMA DEL FILM

Jason e Cynthia sono una coppia in procinto di divorziare a causa dei continui litigi per l'impossibilità di avere dei figli, come ultimo tentativo decidono di partire alla volta di un isola, Eden, specializzata nelle crisi di coppia, coinvolge nell'impresa 3 coppie di amici, Dave e Ronnie, Joey e Lucy, Shane e Trudy. Anche queste relazioni, all'apparenza solide, nascondono invece molti problemi, Dave e Ronnie sono sempre completamente assorbiti dal lavoro, tralasciando il loro matrimonio, Joey e Lucy, sposati troppo giovani a causa della gravidanza di Lucy, passano ora il tempo a tradirsi e infine Shane, naufragato il primo matrimonio, cerca rifugio in una ragazza, Trudy, molto più giovane e troppo frivola per lui. Le coppie scopriranno ben presto che la terapia non è affatto un'attività opzionale e sotto le attente indicazioni di Marcel, saranno costrette a sottoporsi a sedute di yoga e attività programmate che metteranno in luce i loro problemi. La giovane Trudy, insoddisfatta, fugge nel lato dell'isola riservato ai single e Shane, aiutato da tutti gli altri, inizia a cercarla. Ognuno, nel girovagare alla ricerca di Trudy, compie anche un percorso interiore che lo porterà a ritrovare se stesso e la relazione in pericolo. Così Dave e Ronnie capiscono che nella loro vita deve esserci spazio anche e soprattutto per il loro matrimonio, Joey e Lucy si riscoprono innamorati dopo aver assaporato la gelosia, Jason e Cynthia si ritrovano e ricuciono il loro rapporto, mentre Shane capisce che non può essere Trudy la donna della sua vita e incontra proprio sull'isola la sua ex moglie, anche lei in vacanza con l'intenzione di riconquistare il marito. Marcel, soddisfatto dei progressi delle coppie, invita finalmente tutti a godersi il resto della vacanza, la loro terapia è finita.

