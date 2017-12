LA BUCA/ Su Rai Movie il film con Rocco Papaleo e Sergio Castellitto (oggi, 1 dicembre 2017)

La buca, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Rocco Papaleo, Sergio Castellitto e Valeria Bruni Tedeschi, alla regia Daniele Ciprì. Il dettaglio.

01 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

ROCCO PAPALEO E SERGIO CASTELLITTO NEL CAST

Il film La buca, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 22.55. Una commedia italiana a tinte grottesche e drammatiche che è stata diretta e girata da Daniele Ciprì ed è stata distribuita dalla Lucky Red. Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane nel settembre del 2014. Tra gli attori principali spiccano i nomi di Rocco Papaleo, nel ruolo di Armando, Sergio Castellitto, protagonista del fortunato film Non ti muovere, di cui è stato anche regista e ispirato dall'omonimo libro della moglie Margaret Mazzantini, che interpreta Oscar e Valeria Bruni Tedeschi, è Carmen. Ma adesso, vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA BUCA, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra la storia di Armando, uscito dal carcere dopo 30 anni per una condanna di omicidio e furto. Lui si professa innocente e all'uscita adotta un cane incontrato per caso che tramite un morso lo porterà a conoscere Oscar, un avvocato truffaldino, che lo convince a intentare causa nei confronti dello Stato e a chiedere un risarcimento. Armando in aula racconta la sua storia, nella quale la mente del colpo era il suo amico Tito, con il quale però aveva sciolto i rapporti e non era perciò presente al momento del reato e,Arianna, di cui era innamorato. Armando e il suo avvocato Oscar cercano improbabili falsi testimoni, tra cui Carmen, proprietaria del bar davanti l'ufficio di Oscar con il quale ha avuto una relazione e non indifferente al fascino di Armando. Attraverso varie avventure Armando, alla ricerca di qualcuno che possa confermare la sua innocenza, scopre dove vive il padre di Arianna, ormai molto malato e colpito da amnesia che però, riesce a svelargli il luogo dove si trova Arianna che nel frattempo era fuggita cambiando nome insieme a Tito. Armando si reca perciò a San Bernardino, in Svizzera, ma trova soltanto la figlia che gli racconta della morte della madre. Il colpo di scena è quando al processo si presenta Tito che testimonia in favore dell'amico scagionandolo del tutto. Armando viene perciò riconosciuto innocente ma senza essere risarcito e mentre esce dal tribunale viene investito da un autobus senza gravi conseguenze. L'accaduto però si trasforma nell'ennesima occasione che il suo scaltro avvocato e ormai anche amico Oscar non si lascia sfuggire per progettare un altro processo legale per chiedere un risarcimento.

© Riproduzione Riservata.