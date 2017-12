LA MOSSA DEL PINGUINO/ Su Rai 3 il film di Claudio Amendola con Edoardo Leo (oggi, 1 dicembre 2017)

La mossa del pinguino, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Edoardo Leo e Ricky Memphis, alla regia Claudio Amendola. La trama del film nel dettaglio.

01 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

CLAUDIO AMENDOLA ALLA REGIA

Il film La mossa del pinguino va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola del 2013 che ha segato il debuttato alla regia di Claudio Amendola. L'ultima opera cinemattografica diretta da Amendola è Il permesso: 48 ore, film uscito al cinema nel marzo del 2017. Il cast de La mossa del pinguino è formato dagli attori Edoardo Leo, Ricky Memphis, Ennio Fantastichini, Antonello Fassari, Francesca Inaudi e Sergio Fiorentini. A vestire i panni di uno dei protagonisti, Bruno, è Edoardo Leo uno dei più noti attori comici e registi emergenti del panorama cinematografico italiano. Nel 2017 Leo ha preso parte alla riprese Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad Honorem. Antonello Fassari, che intepreta invece Neno, è noto al grande pubblico per i suoi ruoli da protagonista in serie tv come I Cesaroni, Anni 50 ed I ragazzi della 3C. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA MOSSA DEL PINGUINO, LA TRAMA DEL FILM

I quattro protagonisti della storia (Bruno, Salvatore, Ottavio e Neno) non hanno un'occupazione fissa e sono alla ricerca dell'occasione giusta che possa dare una svolta alle loro esistenze. Bruno ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre Salvatore è totalmente disoccupato. Entrambi cercano di sbarcare il lunario accettando anche lavori molto umili come addetti alle pulizie di un museo della capitale. Bruno ha grandi progetti per il futuro che puntualmente non riesce a realizzare, osteggiato anche dalla sua famiglia. Salvatore, in qualche modo, cerca invece di appoggiarlo e sostenerlo in ogni occasione. Per pura casualità, guardando un servizio del telegiornale alla tv, scoprono l'esistenza del curling, una particolare disciplina sportiva olimpica praticata sul ghiaccio e con l'ausilio di pietre di granito levigate. Più che mai entusiasti, si convincono di possedere delle straordinarie abilità e decidono così di prendere parte alle Olimpiadi invernali del 2006, formando una squadra di curling. Eva, la moglie di Bruno, è preoccupata per la decisione presa dal marito ma dovrà presto ricredersi. Per poter accedere alla fase finale delle Olimpiadi dovranno sottoporsi a dei duri allenamenti e ad alcune selezioni che però non riusciranno a superare. La sconfitta non sarà poi così amare per i quattro protagonisti che riusciranno a trarre il meglio da questa straordinaria esperienza, soprattutto dal punto di vista personale e familiare.

