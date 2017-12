LORENZA MARIO È ORNELLA VANONI/ Video, dal primo all’ultimo posto (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Lorenza Mario dopo aver vestito i panni di Marilyn Monroe questa sera dovrà proporre l’imitazione della celebre cantante Ornella Vanoni.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Lorenza Mario, Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI ORNELLA VANONI

Ultimo appuntamento con il torneo di Tale e Quale Show che questa sera andrà ad assegnare l’ambito titolo di vincitore di questa edizione 2017. In gara tanti volti noti dello spettacolo nostrano tre cui la ballerina Lorenza Mario che dopo aver imitato la celeberrima Marilyn Monroe, questa sera sarà chiamata ad imitare nel miglior modo possibile una grandissima interprete della musica italiana come Ornella Vanoni. Secondo le anticipazioni il brano assegnato alla Mario dovrebbe essere Tristezza per favore vai via che venne pubblicato nel 1967 all’interno dell’album intitolato Ornella Vanoni. Un straordinario lavoro uscito sotto l’etichetta Ariston e che è stato il secondo singolo estratto dopo La musica è finita scritto dall’indimenticato Franco Califano. Tristezza per favore vai via, invece, è stato scritto e composto da Alberto Testa, Leo Chiosso, Edu Lobo e Niltinho. Insomma, una colonna della musica italiana che la Mario dovrò cercare di proporre rispettando la versione della Vanoni.

LORENZA MARIO, ULTIMA DI SERATA

Nella seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show andato in onda la passata settimana, Lorenza Mario si è trasformata in una vera e propria leggenda dello spettacolo come Marilyn Monroe per cantare il pezzo Diamonds Are a Girl’s Best Friend. Rispetto alla prima puntata in cui la Mario aveva vinto, questa performance ha rappresentato un passaggio a vuoto come del resto hanno rimarcato i voti della giuria: 7 punti dati da Enrico Montesano mentre Christian De Sica, Loretta Goggi ed il quarto giudice di serata Massimo Ranieri si sono ritrovati d’accordo nell’inserire la Mario all’ultimo posto con soli 5 punti a testa. Il totale è stato dunque di 22 a cui non si sono aggiunti ulteriori punti nella seconda fase per cui ha chiuso la puntata all’ultimo posto. Clicca qui per rivedere Lorenza Mario imitare la mitica Marilyn Monroe.

© Riproduzione Riservata.