LORENZO LICITRA/ Video, il tenore incanta con “Who wants to live forever” dei Queen (X Factor 11)

Lorenzo Licitra ha cantato “Who wants to live forever” dei Queen nella prima manche del sesto live di X Factor 11. Il tenore conquista i giudici e il pubblico.

01 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Licitra

Lorenzo Licitra, nella nella prima manche del sesto live di X Factor 11, ha interpretato “Who wants to live forever” dei Queen. Il ragusano ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua performance più che convincente. “Mamma mia con cosa ti sei confrontato”, ha detto il presentatore Alessandro Cattelan al termine dell’esibizione. Tutti i giudici si sono complimentati con il tenore: “Felicissimo di essere stato il promotore di questa assegnazione. Molto bravo”, ha detto Fedez che ha consigliato il pezzo. Manuel Agnelli non ha nascosto di aver acuto qualche dubbio sulla scelta del brano: “Avevo pensato che tu fossi pazzo scegliendo questa canzone, l’hai cantata benissimo e con una naturalezza che non mi aspettavo”. Levante ha aggiunto: “Prova superata alla grande, mi è piaciuto vederti emozionato". Orgogliosissima Mara Maionchi, giudice della categoria Over a cui appartiene Lorenzo: “Ero un po’ dubbiosa. Mi sono fidata di Fedez e sono felice. Ti ho visto veramente contento di cantarlo”. Con la sua performance Lorenzo Licitra è stato il più votato della prima manche e ha passato il turno insieme a Samuel Storm, i Maneskin, Enrico Nigiotti, i Ros e Andrea Radice. Mentre Rita Bellanza è stata eliminata. Clicca qui per vedere Lorenzo Licitra che canta “Who wants to live forever”

SECONDA ESIBIZIONE

Nella seconda manche, Lorenzo Licitra si è esibito su un brano scelto da lui: “Million Reason” di Lady Gaga. Il talento di Mara Maionchi è stato protagonista di un’altra convincente esibizione. “Finalmente Michael Bublè è uscito dal tuo corpo”, ha scherzato Fedez. Anche Manuel Agnelli ha fatto i complimenti al tenore: “Mi sei piaciuto molto, qui hai una personalità molto interessante e un'emozionalità più grande del solito". Levante ha apprezzato la scelta fatta dal concorrente: "Hai bisogno di brani del genere, sei tanto immerso nella musica e molto espressivo". Sempre più orgogliosa Mara Maionchi che ha detto un laconico: “Bravissimo!”. Le due incredibili esibizioni hanno permesso a Lorenzo di accedere senza problemi alla semifinale di settimana prossima.

