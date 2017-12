Luca Onestini/ Robert88 vs Unknown, video messaggio aereo: Tonon selezionatore? (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini, nuovi messaggi aerei per l'ex tronista: dopo Unknown, arrivano gli aerei di Roberta 88 e Paola Caruso. Raffaello Tonon selezionerà tutte le pretendenti?

01 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Luca Onestini

Tutti pazzi per Luca Onestini. Le ammiratrici dell’ex tronista di Uomini e Donne aumentano sempre di più. Dopo Unknown che, negli scorsi giorni, ha inviato numerosi messaggi aerei al concorrente del Grande Fratello Vip 2017 con la promessa di svelare la propria identità dopo il 4 dicembre, giorno della finalissima, questa mattina, Onestini ha ricevuto un nuovo messaggio da parte di una nuova ammiratrice. “Luca Coffee way? Roberta 88”, ha chiesto l’ammiratrice dell’ex tronista che ha apprezzato l’originalità del messaggio ringraziando la sua fan per l’affetto. Il numero delle pretendenti di Luca, a pochi giorni dalla finalissima, aumenta sempre di più. Da quando è tornato ufficialmente single, l’ex tronista è sempre più corteggiato, anche se a distanza. Quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, dunque, Luca Onestini avrà l’imbarazzo della scelta. Oltre alle due pretendenti sconosciute, infatti, anche Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro, si è dichiarata: “Luca ti amo, ti aspetto dalla D’Urso.. Paola Caruso”, è il messaggio aereo inviato dalla Caruso.

RAFFAELLO TONON FA LE SELEZIONI

Ad oggi, dunque, sono tre le pretendenti ufficiali di Luca Onestini. Unknown è stata la prima a cui si sono poi aggiunte Paola Caruso e Roberta 88. Felice ed emozionato per essere diventato il sogno proibito di tante ragazze, l’ex tronista darà una possibilità a tutte? L’amico Raffaello Tonon potrebbe aiutare Luca facendo delle vere e proprie selezioni. Lunedì è ormai alle porte. Luca Onestini, già la sera stessa della finale, potrà scoprire l’identità di Unknown e di Roberta 88 e mettersi in contatto con la più nota Paola Caruso. Per fare una scelta, tuttavia, Luca si affiderà anche ai consigli di Tonon il cui desiderio è vedere l’amico felice. Chi riuscirà, dunque, a conquistare il cuore di Onestini? L’ora della verità è sempre più vicina. Il post Grande Fratello Vip, dunque, sarà davvero intenso per l’ex tronista. In attesa di scoprire chi si nasconde dietro i nickname Unkonown e Roberta 88, cliccate qui per vedere il video.

