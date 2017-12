Luca Onestini/ Video, la dichiarazione d'amore di Paola Caruso: "Ti amo, ti aspetto dalla D'Urso" (GF Vip 2)

01 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Paola Caruso

Paola Caruso fa sul serio con Luca Onestini. L’ex Bonas di Avanti un altro fa parte delle numerose pretendenti di Luca che, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017, ha conquistato tutti con la sua allegria, la sua educazione e il suo atteggiamento sempre rispettoso nei confronti dei compagni. Dopo Unknown e Roberta 88, due pretendenti sconosciute che hanno inviato dei messaggi aerei a Luca, anche Paola ha deciso di aggiungersi alla lista. Questa mattina, infatti, nel cielo sulla casa di Cinecittà, è sorvolato un aereo con un messaggio. La Caruso ha fatto recapitare una vera e propria dichiarazione d’amore a Onestini che è rimasta spiazzato dal messaggio. “Luca ti amo, ti aspetto dalla D’Urso.. Paola Caruso”, è il testo del messaggio. “Non ci posso credere”, ha affermato uno stupito Luca Onestini che, poi, ai compagni ha chiesto – “Può essere stata lei a fare sta cosa qua o è uno scherzo?”. Raffaello Tonon si è detto sicuro che la mittente sia proprio Paola Caruso che, già martedì, il giorno dopo la finalissima, potrebbe chiedere a Barbara di organizzare un incontro.

LE PAROLE IN TV DI PAOLA CARUSO

Paola Caruso ha inviato il messaggio aereo a Luca Onestini dopo aver dichiarato il suo interesse nel salotto di Pomeriggio Cinque. L’ex Bonas di Avanti un altro, durante una puntata del programma di Barbara D’Urso di cui è spesso opinionista, parlando di Luca, aveva detto: “E’ un figo da paura ed è un bamboccione proprio come me. Siamo perfetti insieme io e lui. Non vedo l’ora che esca fuori dalla casa, anzi Barbara aiutami tu”. Le sue parole, naturalmente, non sono mai arrivato all’orecchio di Luca, ancora chiuso nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Luca, così, in vista del ritorno alla normalità dell’ex tronista, ha deciso di portarsi avanti e dichiararsi. Le parole d’amore di Paola sono state apprezzate da Luca che, nei giorni scorsi, durante un confessionale, aveva dichiarato di aver bisogno di una donna accanto. Sarà Paola Caruso la fortunata? In attesa di scoprirlo, cliccate qui per vedere il video.

