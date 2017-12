MALINDI / La concorrente veneta prova a superare l’ultimo step (Finale Bake Off Italia 2017)

Malindi, nella puntata finale di Bake Off Italia 2017 si contenderà il titolo di vincitore di questa nuova e edizione. Riuscirà a vincere il titolo di miglior pasticcere amatoriale?

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Malindi, finalista Bake Off Italia

LA VERA STAR SUI SOCIAL

Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Real Time l’ultimo ed atteso appuntamento con il talent culinario Bake Off Italia 2017 condotto da Benedetta Parodi. Una puntata nella quale evidentemente viene assegnata la vittoria finale con tre concorrenti in lizza tra cui Malindi. Una concorrente dall’elevato talento artistico che ha saputo riproporre con successo le sue creazioni in cucina superando tantissime puntate fino a raggiungere questa esclusiva finale. Sui social gode di una enorme visibilità anche grazie ad una spiccata personalità che, come spesso succede, le ha permesso di avere tanti fan ma anche oppositori. Per riuscire a conquistare il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia, Malindi dovrà quindi confrontarsi con le ultime tre prove previste per questa edizione: la prima prova di creatività incentrata sulla preparazione di una torta geometricamente perfetta, la seconda prova di tecnica in cui si dovrà andare a riproporre in maniera fedele le torte dei tre finalisti del Sigep 2017 ed infine la prova conclusiva in cui i due finalisti rimasti in gara dovranno allestire la vetrina della loro pasticceria.

DA SANTIAGO DE COMPOSTELA ALLA FINALE DI BAKE OFF 2017

Malindi è una giovane concorrente di questa edizione 2017 di Bake Off Italia 2017, di 25 anni che arriva dalla bellissima Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Attualmente è disoccupata ma chissà che questa esperienza nel talent culinario su Real Time possa averla definitivamente convinta ad intraprendere un percorso professionale nel mondo della pasticceria anche perché il suo fidanzato è a sua volta un pasticcere. Durante l’esperienza a Bake Off Italia, Malindi ha saputo mettere in mostra non solo ottime qualità nel campo della pasticceria ma anche un carattere molto forte, spigliato e brioso. I suoi genitori sono degli artisti e sicuramente da loro ha ereditato quel senso artistico che ha sempre messo nelle proprie preparazioni a Bake Off Italia. Da sottolineare che in passato ha intrapreso il leggendario cammino di Santiago de Compostela e che ha abbandonato il precedente lavoro in quanto stanca di una routine quotidiana non in linea con le sue aspettative.

