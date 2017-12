MANLIO DOVÌ È JOHNNY DORELLI/ Video, il suo Carosone soltanto nono (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Manlio Dovì dopo aver vestito i panni di Renato Carosone questa sera dovrà proporre l’imitazione del celebre Johnny Dorelli.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Manlio Dovì, Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI JOHNNY DORELLI

L’ottimo Manlio Dovì questa sera è nuovamente protagonista su Rai 1 nell’ultima puntata del torneo di Tale e Quale Show presentato da Carlo Conti. Per il comico ed imitatore siciliano che nella scorsa settimana ha regalato al pubblico un suggestivo ricordo del celebre Renato Carosone, questa sera ci sarà da fare i conti con l’imitazione di un altro grande personaggio del mondo dello spettacolo italiano come Johnny Dorelli. Un artista molto amato dal pubblico del quale, secondo le anticipazioni, Manlio Dovì dovrà andare ad imitare la celebre interpretazione del brano L’Immensità. Una canzone scritta da Don Backy assieme a Detto Mariano e Mogol e che venne presentata dallo stesso Don Backy in coppia per l’appunto con Johnny Dorelli nel Festival di Sanremo del 1967. Come spesso accaduto nella storia del Festival con altri brani che hanno poi avuto un enorme successo, anche L’immensità non ebbe grande fortuna ottenendo soltanto il nono posto finale.

NONO DI SERATA

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, la seconda della fase del torneo 2017, Manlio Dovì ha dato vita ad un ricordo da brividi del maestro Renato Carosone sulle note di una delle sue canzoni più amate in tutto il mondo qual è Tu vuò fa’ l’americano. Una performance che è stata decisamente briosa ma che tuttavia non ha convinto in pieno la giuria che ne ha riscontrato delle imprecisioni: Enrico Montesano l’ha addirittura messa sul gradino più basso del podio concedendo ben 14 punti che sono andati a cozzare con i soli 7 punti di Loretta Goggi maggiormente critica mentre Christian De Sica l’ha premiata con 8 punti ed il quarto giudice di serata Massimo Ranieri con 9 punti per un totale di 38 a cui però non se ne sono aggiunti altri nella seconda fase di votazione consentendo così di chiudere la serata al nono posto. Clicca qui per rivedere Manlio Dovì nei panni di Renato Carosone.

© Riproduzione Riservata.