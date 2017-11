MARCO CARTA È STEVEN TYLER/ Video, 18 punti da recuperare su Solenghi (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Marco Carta dopo aver vestito i panni di Miguel Bosè questa sera dovrà proporre l’imitazione di Steven Tyler.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Marco Carta a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI STEVEN TYLER

Sta per chiudersi l’esperienza di Marco Carta a Tale e Quale Show con l’ultima puntata del torneo 2017 che verrà presentata questa sera sulle frequenze di Rai 1 dal padrone di casa Carlo Conti. Per l’ex vincitore ed idolo dei fan di Amici dopo aver imitato nella passata puntata in maniera egregia Miguel Bosè, questa sera ci sarà da fare i conti con l’imitazione di un grande interprete di livello internazionale come Steven Tyler. Diventato famoso in tutto il mondo per essere il leader e frontman della rock band degli Aerosmith, Tyler ha saputo regalare ai propri fan degli straordinari successi musicali come gli album Get a Grip, Permanent Vacation e tanti altri ancora. Secondo le anticipazioni il brano con cui si misurerà Marco Carta dovrebbe essere I don’t want miss a thing, scritto da Diane Warren e portato al successo dagli Aerosmith nel 1988 all’interno dell’album Armageddon: The Album. Un singolo che ha fatto incetta di premi in tutto il Mondo ed in particolare in Francia, Stati Uniti, Italia, Svezia, Svizzera, Norvegia, Germania, Belgio, Australia e Regno Unito.

MARCO CARTA, SECONDO DI SERATA

Nella puntata di Tale e Quale Show mandata in onda nella scorsa settimana, Marco Carta si è letteralmente trasformato in Miguel Bosè per cantare uno dei suoi maggiori successi: Se tu non torni. Una interpretazione in linea con tutta la partecipazione di Marco Carta a Tale e Quale Show tant’è che è stato valutato dalla giuria e dai propri colleghi meritevole del secondo posto di serata. Nello specifico Enrico Montesano gli ha dato soltanto 9 punti a cui si sono aggiunti gli 11 punti da parte di Massimo Ranieri, quarto giudice di serata, mentre Loretta Goggi e Christian De Sica si sono trovati d’accordo nel mettere la performance di Marco Carta al primo posto per complessivi 16 punti. Il totale è stato di 52 punti a cui poi si sono aggiunti altri 5 punti permettendogli di raggiungere il secondo posto di serata ed il quarto nella classifica generale ad una distanza di 18 dal primato di Tullio Solenghi. Per rivedere Marco Carta nei panni di Miguel Bosè clicca qui.

