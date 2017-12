MARY FALCONIERI E GIOVANNI ANGIOLINI IN CRISI? / Lei confessa: "È un periodo molto delicato per me"

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini stanno vivendo un periodo di crisi: l'ex gieffina ha chiesto il rispetto del suo silenzio, precisando di essere alle prese con un periodo difficile.

01 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini al Grande Fratello

Mary Confalonieri e Giovanni Angiolini si sono conosciuti nell'ultima edizione del Grande Fratello Nip e da allora sono diventati inseparabili. Ma qualcosa potrebbe essere accaduto da qualche settimana, tanto che la coppia ha improvvisamente smesso di apparire insieme sui social network. L'ultima foto che li ritrae insieme nei social network risale, infatti, al 6 ottobre: in tale circostanza era stata la Falconieri a mostrarsi insieme al fidanzato, mentre per vedere una foto insieme nell'account del dottore dobbiamo andare indietro al lontano 22 agosto. Ma cos'è davvero accaduto a questa coppia negli ultimi mesi? Si tratta di crisi o c'è sotto dell'altro? Le voci hanno cominciato a circolare sul web e alcuni fan sono intervenuti, chiedendo delle rassicurazioni all'ex gieffina. Sollecitata da una follower che le ha esposto il suo desiderio di sapere cosa sta accadendo, Mary ha risposto così: "Ragazzi è un periodo molto delicato per me... per favore rispettate il mio silenzio. Grazie".

Mary Falconieri chiede di rispettare il suo silenzio

La richiesta di Mary Falconieri di rispettare il suo silenzio ha subito trovato il consenso dei followers che, d'ora in avanti attenderanno le sue dichiarazioni ufficiali per scoprire cosa sia accaduto con Giovanni Angiolini. Fino a qualche mese fa, infatti, tra la coppia tutto sembrava andare per il meglio, al punto che si parlava del desiderio di entrambi di avere quanto prima un bambino. Nel salotto di Barbara d'Urso, a inizio settembre la neo-laureata in Scienze Infermieristiche aveva raccontato che si sarebbe sottoposta all'asportazione di entrambi i seni per prevenire il cancro, che già aveva colpito diverse sue familiari. Giovanni era stato al suo fianco in questo percorso, supportando la fidanzata con regali spesso mostrati anche sui social network. La possibile operazione alle ovaie, sempre per il forte rischio di contrarre un tumore, aveva spinto la Falconieri anche a dirsi pronta ad avere un figlio in tempi rapidi: "Vorrei un figlio, e non posso aspettare molto prima di averlo: i medici mi hanno consigliato di togliere le ovaie perché anche lì il rischio di tumore è alto".

