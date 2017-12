MOBIUS/ Su Cielo il film con Jean Dujardin e Tim Roth (oggi, 1 dicembre 2017)

Mobius, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth e John Lynch, alla regia Eric Rochant. Il dettaglio della trama.

01 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST JEAN DUJARDIN

Il film Mobius va in onda su Cielo oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2013 che è stata diretta e sceneggiata da Eric Rochant, noto regista francese. Il cast attoriale è formato da alcuni grandi star del cinema internazionale come Jean Dujardin che si è aggiudicato un premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2012 con il film The Artist. In Mobius è poi affiancato da Cécile de France, Tim Roth, John Lynch, Vladimir Menshov, Émilie Dequenne e Wendell Pierce. Ad interpretare il ruolo di Alice è Cecile de France, attrice belga nota per i suoi ruoli da protagonista in film come Il ragazzo con la bicicletta, Un po' per caso, un po' per desiderio, Rompicapo a New York, Nemico pubblico N. 1 - L'istinto di morte, Bambole russe e Il viaggio di Fanny. I primi due attori inseriti ufficialmente nel cast di Mobius furono Jean Dujardin e Cecile de France, scritturati dalla produzione nel novembre del 2011. Tim Roth venne poi scelto per il ruolo di Rostovsky per la sua straordinaria somiglianza con Roman Abramovich, uno negli uomini d'affari russi più ricchi e famosi al mondo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MOBIUS, LA TRAMA DEL FILM

Moise è un abilissimo agente segreto del FSB impegnato in una delicata missione a Montecarlo. Il suo compito è quello di trarre in arresto Rostovsky, un noto imprenditore di origini russe implicato in un caso di riciclaggio. Ad affiancarlo Moise nello svolgimento della sua missione c'è Alice, un'affascinante trader professionista ed impiegata in uno degli istituti di credito gestire proprio da Rostovsky. Alice accetta di collaborare con Moise ma in cambio dovrò ottenere un'aiuto per poter far ritorno negli Stati Uniti. Tra Alice e Moise nascerà ben presto una profonda attrazione che sfocerà in una relazione che entrambi dovranno tenere celata al resto del team di agenti diretti da Moise.

