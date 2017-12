Manila Boff e Fabrizio/ Uomini e donne: "La mia serenità sei tu"

Pace o guerra per Manila Boff e il suo Fabrizio? La coppia chiuderà la settimana di Uomini e donne con un chiarimento o con la rottura definitiva e un addio? Ecco cosa vedremo

01 dicembre 2017 Hedda Hopper

Manila Boff e Fabrizio chiuderanno la puntata di oggi di Uomini e donne. La coppia nelle ultime settimane si era frequentata tranquillamente e lontano da riflettori e malelingue almeno fino a che Grazia non si è seduta al centro dello studio per dire la sua su Sossio Aruta mettendo in mezzo anche questo strano rapporto tra lui e Manila che, a quanto pare, non è finito con la loro lite in studio. I due si sentono ancora, almeno via messaggi, e questo non sta bene a lei e non sta bene soprattutto a Fabrizio che ha deciso bene di mettere le cose in chiaro con Manila dandole un ultimatum scegliendo Sossio o il loro rapporto. Le discussioni non sono mancate visto che la dama non è certo una donna alla quale si può dire cosa deve o non deve fare ma oggi le cose potrebbero cambiare.

LA COPPIA ANCORA INSIEME?

Proprio sul finire della puntata di oggi di Uomini e donne vedremo Manila avvicinarsi a Fabrizio per tentare il tutto per tutto mettendo da parte il suo essere donna forte e mai condizionata da niente e nessuno. Sarà oggi che Manila ammetterà che Fabrizio e la sua serenità e non ha intenzione di perderlo mentre Sossio, dal canto suo, gli assicura di non essere una minaccia al loro rapporto. Questo basterà per placare le ire di Fabrizio oppure no? Sembra proprio che un ballo possa finalmente rimettere insieme la coppia pronta a guardare al futuro lontano da Sossio e da questa brutta giornata da dimenticare ma che, sicuramente, ha insegnato loro qualcosa.

