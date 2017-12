Maurizio Costanzo vs Barbara D'Urso / Balla con Belen e di schiera con i Rodriguez

Durante l'utlima puntata del suo show, Maurizio Costanzo ha preso in giro Barbara D'Urso davanti ai tre fratelli Rodriguez. Tra la conduttrice e gli argentini non corre buon sangue.

01 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Cecilia, Jeremias e Belen Rodriguez

Continua la faida tra Barbara D’Urso e i fratelli Rodriguez. E ad alimentare il fuoco ci ha pensato Maurizio Costanzo durante l’ultima puntata del suo show in cui sono stati protagonisti i tre fratelli. Ieri sera Costanzo si divertito a prendere simpaticamente in giro Barbara d’Urso alla presenza dei Rodriguez: “Questa non è una mosca, è una spia di Barbara d’Urso, voi non andate nei suoi programmi e lei manda le spie a sentire cosa dite”, ha scherzato il padrone di casa. I tre fratelli sono rimasti di sasso alla battuta di Costanzo, solo Belen si è sbilanciata: “No comment, non parlo”. Nel corso della serata Maurizio Costanzo ha anche concesso un ballo a Belen. Ricordiamo che dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2, né Cecilia né Jeremias hanno accettato l'invito di Barbara D'Urso a Domenica Live, nonostante abbiano partecipato a numerose trasmissioni Mediaset (come Mattino 5 e il Maurizio Costanzo Show). Il rifiuto dei fratello Rodriguez ha spinto Barbarella a iniziare la puntata di Domenica Live dello scorso 26 novembre con queste parole: “Facciamo il 22 per cento di share anche senza i fratelli Rodriguez”.

LA FAIDA TRA I RODRIGUEZ E BARBARA D'URSO

La frase non è certo passata inosservata ai diretti interessanti che hanno hanno risposto dalle pagine dell’ultimo numero di “Chi”: “Lei afferma che fa share senza di noi, eppure fa la puntata parlando solo di noi. Invita persone che parlano di noi, fa talk show che parlano di noi […] Dopo essere uscita dalla Casa ho sentito nei suoi programmi frasi impronunciabili, devastanti. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male”, ha detto Cecilia. Jeremias ha aggiunto che lui avrebbe voluto affrontarla di persona perché la D’Urso ha mancato di rispetto alla sua famiglia. Dopo la risposta dei due argentini sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Barbara D’Urso ha lanciato un’altra frecciatina alla sorella di Belen. Durante una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, Carmelita ha commentato la sorpresa che Cecilia ha fatto al suo Ignazio nel corso della semifinale del Gf Vip: “Io non ci sarei mai più rientrata dentro all'armadio, tornando. Però io ho più esperienza, ho un curriculum, ho un lavoro, faccio questo da 40 anni quindi ho più esperienza. Evidentemente l'ingenuità loro…”.

