PREMONITIONS/ Su Rai 2 il film con Anthony Hopkins e Colin Farrell (oggi, 1 dicembre 2017)

Premonitions, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Anthony Hopkins, Colin Farrell e Jeffrey Dean Morgan, alla regia Afonso Poyart. Il dettaglio.

01 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 2

NEL CAST ANTHONY HOPKINS

Il film Premonitions va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 21.20. Il film (titolo in lingua originale: Solace) è stato prodotto nel 2015 ed è stato diretto da Afonso Poyart (regista brasiliano) e interpretato da alcuni grandi artisti del panorama cinematografico internazionale come Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish, Jordan Woods-Robinson e Marley Shelton. A interpretare il ruolo dell'agente Joe Merriweather è l'attore statunitense Jeffrey Dean Morgan, molto famoso per le sue apparizioni in importanti serie tv americane come CSI-Scena del crimine, Grey's anatomy, Tru Calling, Shameless e The Good Wife. Nel 2018 prenderà parte alle riprese del film Rampage - Furia animale, pellicola diretta da Brad Peyton. Originariamente la trama del film venne ideata come sequel di Seven, famosa pellicola del 1995 interpretata da Brad Pitt e Morgan Freeman. In un momento però, la produzione decise di rendere Premonitions un progetto completamente indipendente e non legato a nessun altra pellicola. Il film è stato girato ad Atlanta a partire dal mese di maggio del 2013. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

PREMONITIONS, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il film, vede protagonista John Clancy, psichiatra dotato di straordinari poteri premonitori, collaborare a stretto contatto con l'agente del FBI Joe Merriweather. Quest'ultimo, è alle prese con un intricato caso che ha per oggetto la cattura di un pericoloso assassino seriale, Ambrose, in possesso dei medesimi poteri di Clancy. Il serial killer a cui Merriweather darà la caccia assieme a Clancy, presenta un modus operandi del tutto particolare, caratterizzato da una pulizia della scena del crimine fuori dal comune. Inoltre, su ogni vittima designata, verrà impresso un preciso segno di riconoscimento. Le indagini evolvono, facendo emergere diverse connessioni tra le varie vittime di Ambrose. Joe e John iniziano così ad individuare i primi sospetti, mentre tra John e Katherine (la collega di Joe) nasce un legame speciale.

