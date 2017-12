PROPAGANDA LIVE/ Anticipazioni e ospiti: Alessandro Di Battista e Cory Henry (puntata 1 dicembre 2017)

Stasera, venerdì 1 dicembre 2017, a Propaganda Live Zoro ospita Alessandro di Battista e il musicista Cory Henry. Appuntamento alle 21.10 su La7.

01 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Propaganda Live su La7

Questa sera, venerdì 1 dicembre, alle 21.10 su La7 va in onda un nuovo appuntamento di Propaganda Live, condotto da Zoro (al secolo Diego Bianchi). Tra gli ospiti della serata ci sarà Alessandro Di Battista. Nelle scorse settimane il rappresentante del Movimento 5 stelle ha annunciato che non si ricandiderà in Parlamento alle elezioni politiche del 2018.: “In maniera molto leale e sincera sono qui per darvi una notizia: ho deciso di non ricandidarmi in Parlamento alle prossime elezioni. È una scelta mia, non è legata al Movimento. Ma non lascio il Movimento, non succederà mai. È una mia seconda pelle. Lo sosterrò sempre ma al di fuori dei palazzi istituzionali”, ha detto Di Battista durante una diretta Facebook sulla sua pagina. Nel video Di Battista ha anche smentito qualsiasi dissidio con Beppe Grillo e Luigi Di Maio: “Per me Beppe è un esempio e Luigi è un esempio e un fratello. Li sosterrò in campagna elettorale solo che farò una campagna elettorale da non candidato perché in questo momento ho delle altre aspirazioni. Si può fare politica anche fuori dai palazzi. Io prima di fare politica mi occupavo di cooperazione internazionale, scrivevo per il blog. Sarà questo che tornerò a fare dall’estate prossima”. Infine Di Battista ha aggiunto che la nascita del figlio Andrea - nato dalla relazione con Sahra - ha contribuito a definire la sua scelta: “Quando ti nasce un figlio inizi a pensare moltissimo al tuo futuro, alle tue reali aspirazioni, ai tuoi sogni. E tra i miei sogni c’è la scrittura”, ha concluso.

OSPITE CORY HENRY

Ospite musicale della puntata di Propaganda Live sarà Cory Henry, musicista newyorkese classe 1987. Henry vanta due dischi e tre Grammy Awards, oltre alla collaborazione negli Snarky Puppy. Henry ha lavorato con artisti del calibro di Aretha Franklin, Robert Glasper, Bruce Springsteen e P.Diddy. Inoltre ha un’abilità assolutamente eccezionale nel saper suonare l’organo Hammond B-3. In questo periodo è in tour con il suo progetto Cory Henry & The Funk Apostles. Ricordiamo che l’hashtag ufficiale per commentare la puntata del talk di Zoro è #propagandalive.

