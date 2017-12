Paolo Crivellin e Angela Caloisi/ Uomini e Donne, il tronista si riprende la corteggiatrice (Trono Classico)

Paolo Crivellin e Angela Caloisi, svolta a nel trono classico di Uomini e Donne: il tronista è andato a riprendersi la corteggiatrice dopo l'ultima registrazione.

01 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Paolo Crivellin

Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Angela Caloisi, corteggiatrice di Paolo Crivellin, ha deciso di lasciare il programma. Una decisione arrivata per protesta nei confronti dle tronista, reo di non avere un atteggiamento coerente. Angela, infatti, è convinta che il tronista stia prendendo tempo per conoscere altre ragazze nonostante lei gli avesse chiesto di scegliere. Maria De Filippi le ha comunicato che Paolo non si sente ancora pronto per una scelta dando una grande delusione alla corteggiatrice che ha così deciso di andarsene. Paolo Crivellin ha poi raggiunto Angela dietro le quinte dove i due si sarebbero parlati a lungo. Subito dopo la registrazione, Angela Caloisi ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha lasciato intendere che ci fosse stato un chiarimento con Paolo Crivellin, scatenando dei fans che sperano che sia proprio Angela la scelta del tronista biondo di Uomini e Donne. Ad alimentare le speranze dei sostenitori di Angela e Paolo è una segnalazione giunta al Vicolo delle News.

LA SORPRESA DI PAOLO CRIVELLIN

Dopo la registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Paolo Crivellin che è ormai arrivato ad un bivio del suo percorso nel programma di Maria De Filippi, ha deciso di andare a riprendersi Angela Calosi. Come si legge sul Vicolo delle News, il tronista ha raggiunto la corteggiatrice. Paolo avrebbe raggiunto Angela in casa dove sarebbero rimasti per pochi minuti. I due, poi, si sarebbero chiariti nel furgone della redazione. Dopo aver parlato per un po’ con il tronista, Angela è tornata a casa sua. Stando a quello che si legge nella segnalazione, tra il tronista e la corteggiatrice ci sarebbe stato solo un chiarimento. Nessuna scelta improvvisa sulla scia di Mattia Marciano, dunque, per l’ex tentatore di Temptation Island che continua a non essere ancora pronto per scegliere la persone con cui lasciare lo studio di Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.