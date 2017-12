ROBIN HOOD/ Su Italia 1 il film con Russell Crowe e Cate Blanchett (oggi, 1 dicembre 2017)

Robin Hood, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Russel Crowe, Cate Blanchett e Max Von Sydow, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel dettaglio.

01 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

RUSSEL CROWE NEL CAST

Il film Robin Hood,ì va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola d'avventura che è stata diretta da Ridley Scott nel 2010 e interpretata da Russel Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong e Oscar Isaac. Il film, interamente dedicato alla figura leggendaria di Robin Hood, è stato presentato in anteprima mondiale in occasione dell'edizione 2010 del Festival di Cannes. Nel maggio dello stesso anno, è uscito nei cinema americani ed italiani. L'attrice Cate Blanchett che interpreta Lady Marion, è una delle attrici statunitense più apprezzate ed amate in giro per il mondo. Vincitrice di ben due premi Oscar, Cate Blanchett è soprattutto nota per le sue interpretazioni in The aviator, Diario di uno scandalo e Io non sono qui. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROBIN HOOD, LA TRAMA DEL FILM

Robin Longstride è un abile arciere agli ordini del Re Riccardo Cuor di Leone, impegnato nella lunga ed estenuante guerra che vede protagoniste Inghilterra e Francia. Dopo la fine del conflitto durato oltre dieci anni, Robin tenta di far ritorno in patria, accompagnato dai suoi tre fedeli compagni, Alan Dale, Little John e Will Scarlett. Improvvisamente Sir Godfrey (un nobile britannico in combutta con l'esercito francese) mette in atto un'imboscata ai danni della casa Reale d'Inghilterra, uccidendo Sir Locksley. Godfrey fugge via, mentre Robin ed i suoi compagni fanno razzie degli averi delle guardie inglesi uccise durante l'imboscata. Appena rientrato in Inghilterra, Robin ha l'arduo compito di comunicare la morte di Re Riccardo Cuore di Leone. Poco dopo è costretto ad assistere all'ascesa al trono di Re Giovanni, fratello di Riccardo, dall'animo spregevole ed alleato di Godfrey. Quest'ultimo approfitterà della sua posizione di supremazia per assecondare i piani di conquista della casa reale francese. Nel frattempo Robin si reca dal padre di Sir Locksley per comunicargli la morte del suo amato figlio. L'uomo chiede così a Robin di fingersi suo figlio, evitando che tutti i loro possedimenti cadano sotto il controllo di Re Giovanni.

