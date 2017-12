Replica X Factor 2017 / Ecco come vederla in TV e streaming tramite SkyGo e Now TV, tutte le info

Replica X Factor, sesto live Show in diretta su SkyUno HD: non avete l'abbonamento e volete vedere la puntata che vi siete persi? Scopriamo come è possibile poterlo fare.

01 dicembre 2017 Valentina Gambino

Replica X Factor 2017

Il nuovo Live Show di X Factor 2017 segna i contorni di un talent show che si sta avviando verso la finalissima. Il sesto appuntamento in diretta dall’X Factor Arena condotto da Alessandro Cattelan, ha rivisto salire in scena i talenti rimasti in gara per uno spettacolo che ha regalato al pubblico notevoli emozioni, a cominciare dal suo ospite principale, Noel Gallagher, ex leader degli Oasis. Proprio il musicista in queste ultime ore si è fanno notare anche per le sue dichiarazioni nei confronti del fratello Liam. E così, dopo aver partecipato a una video-rubrica su Pitchfork chiamata "Over/Under", ha parlato del fratello e di Donald Trump, avendo le idee molto chiare: "Li metterei tutti e due in un’auto senza pilota così che possano schiantarsi l'uno contro l’altro". Vi siete persi la sua indimenticabile performance ad #XF11? Vediamo di capire come fare per recuperare sia quella che l’intera puntata con uno dei programmi musicali attualmente più amati della televisione italiana e in onda ogni giovedì sera rigorosamente in diretta su SkyUno HD.

Replica X Factor 11, ecco come

Di regola, la soluzione principale, veloce ed immediata per poter recuperare la replica di X Factor 11 in televisione, sarebbe quello di avere un abbonamento Sky. Durante la settimana infatti, l’ultima puntata andata in onda ieri sera, viene trasmessa svariate volte. A questo punto, vi consigliamo di consultare la guida della pay TV per scoprire gli orari precisi. In alternativa, avendo a disposizione l’abbonamento, potrete quindi collegarvi tramite dispositivi mobili all’applicazione di SkyGo, per vedere la puntata anche in mobilità, ovunque voi siate. In alternativa, potete recuperarla tramite Now TV. Anche in questo caso, dovrete sottoscrivere un abbonamento ma i primi 14 giorni sono gratuiti per capire se l’intero servizio potrebbe essere di vostro gradimento oppure no. In caso contrario, se non disponete di nessuno dei servizi proposti, potrete seguire le evoluzioni del programma tramite gli account ufficiali di Twitter, Facebook e Instagram, oltre che dal sito ufficiale. In quel caso infatti, spesso vengono caricati oltre che contenuti da leggere, anche molti video che potrebbero darvi l’idea generale di ciò che è successo nel corso della puntata andata in onda.

