SILVIA MEZZANOTTE È LAURA PAUSINI/ Video, in lizza per la vittoria finale (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Silvia Mezzanotte dopo aver interpretato Ivana Spagna questa sera dovrà imitare la celebre cantante italiana Laura Pausini.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Silvia Mezzanotte, Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI LAURA PAUSINI

Un’ultima puntata di Tale e Quale Show nella quale ovviamente verrà decisa la vittoria in questo appassionante torneo che ha messo insieme i migliori concorrenti di questa edizione e quelli della precedente tra cui Silvia Mezzanotte. Per l’ex Matia Bazar che nella scorsa puntata ha imitato Ivana Spagna, questa sera tocca il non semplice compito di trasformarsi in una delle eccellenze della musica italiana nel mondo: Laura Pausini. Un compito nel quale la Mezzanotte potrà certamente fare bene come del resto accaduto già in passato con l’imitazione di un’altra colonna della musica italiana come Mina. Secondo le anticipazioni che si leggono in queste ore sul web, la Mezzanotte dovrà misurarsi con il primo grande successo di Laura Pausini: La solitudine. Un brano presentato nel 1993 al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte e che poi fece da singolo di lancio dell’omonimo album. Fu un successo straordinario capace di varcare anche i confini italiani ottenendo la certificazione del Disco di platino in Olanda.

SILVIA MEZZANOTTE, TERZA NELLA CLASSIFICA GENERALE

Nella puntata di Tale e Quale Show andata in onda lo scorso venerdì su Rai 1, Silvia Mezzanotte si è esibita nei panni di Ivana Spagna sulle note di Gente come noi. Una performance certamente apprezzabile nella quale il timbro di voce e la gestualità è parsa molto vicina a quella originale. Tuttavia non tutti i giudici hanno dimostrato di aver apprezzato l’imitazione: per Massimo Ranier l’esibizione era da 10 punti, per Christian De Sica era meritevole di 11 punti, Loretta Goggi le ha dato 9 punti mentre Enrico Montesano è stato meno generoso fermandosi a soli 5 punti per un totale di 35 punti a cui poi se ne sono aggiunti ulteriori 5. Alla fine per Ivana Spagna – Mezzanotte c’è stato un discreto ottavo posto che l’ha fatta scivolare nella classifica generale al terzo posto con 105 punti a ben 17 di distanza dal primato di Tullio Solenghi. Clicca qui per rivedere Silvia Mezzanotte nei panni di Ivana Spagna.

