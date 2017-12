SOLEIL SORGÈ / Reagisce alle critiche: "Fatela finita con questa storia, la persona falsa non sono io"

Soleil Sorgè risponde alle critiche sui social network, chiedendo rispetto per la sua relazione con Marco Cartasegna e lanciando una nuova frecciatina a Luca Onestini...

01 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Soleil Sorgè

La rottura tra Soleil Sorgè e Luca Onestini è avvenuta ormai parecchie settimane fa, ma ancora la polemiche per quanto accaduto non diminuiscono. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ormai non si nasconde più e parla apertamente della sua relazione con Marco Cartasegna: da semplici amici, si sono presto innamorati, dando vita ad una relazione stabile (le rispettive presentazioni in famiglia sono già arrivate e testimoniate sempre sui social). Ma cosa pensano gli haters a tal proposito? Sull'argomento è recentemente tornata proprio la Sorgè che ha risposto ad un utente che l'ha accusata di avere cominciato a frequentare Cartasegna quando era ancora fidanzata con Luca Onestini. Ecco le parole al vetriolo della modella italo-americana: "Quando hanno iniziato ad attribuirci una storia eravamo solo amici. Non c’era stato nulla tra di noi se non l’intesa e affinità che c’è sempre stata. Fino al momento in cui ho lasciato Luca non mi sono permessa di mancare di rispetto né a lui né al nostro rapporto".

Soleil Sorgè dice basta alle polemiche

Prendendo come spunto le accuse di un hater, Soleil Sorgè ha quindi aggiunto: "fatela finita con questa storia perché la persona falsa non sono di certo io. E sono alquanto stanca di sentirvi sentenziare in questo modo sulla mia vita". Tra le sue parole non è certo passato inosservato il riferimento ad una 'persona falsa', che potrebbe essere proprio Luca Onestini. Quest'ultimo, infatti, era stato oggetto dei dubbi di Cecilia e Jeremias Rodriguez all'interno della casa: secondo i fratelli di Belen lui avrebbe deciso di chiudere la sua relazione con Soleil davanti alle telecamere, per tenere alto l'interesse su di sé durante il reality. La storia sarebbe dunque stata in crisi ancor prima dell'entrata nella casa, anche se il tronista aveva sempre negato questa versione dei fatti. Ma le parole della sua ex fidanzata in varie occasioni hanno confermato tale inevitabile rottura.

© Riproduzione Riservata.