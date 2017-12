STRISCIA LA NOTIZIA/ Ultime puntate per Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Striscia la notizia torna questa sera, venerdì 1 dicembre, alle 20.40 su Canale 5. Al timone del programma ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

01 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Questa sera, venerdì 1 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda il penultimo appuntamento settimanale con Striscia la notizia. Ieri sera, Striscia ha segnato una media di 5.134.000 spettatori con uno share del 19.4%. Il tg satirico ha registrato un leggero calo rispetto alla puntata fi mercoledì in cui gli ascolti erano arrivati al 19.9% di share. Ma il risultato è stato anche inferiore a quello del competitor di Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha ottenuto 5.584.000 spettatori con il 21.2%. Oggi seduti dietro il bancone di Striscia ritroveremo i due conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, per la penultima puntata insieme, prima del passaggio di testimone tra Iacchetti e Michelle Hunziker che affiancherà Greggio da lunedì 4 dicembre. Immancabili le due veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, e il Gabibbo per la sigla finale.

SPACCIATORI ARRESTATI GRAZIE A STRISCIA

In seguito all’ultimo servizio di Striscia la notizia sullo spaccio di sostanze stupefacenti al Parco della Montagnola di Bologna, due persone sono state identificate e denunciate dai Carabinieri. L’altro giorno Vittorio Brumotti e la sua troupe erano tornati, a distanza di due settimane dal primo servizio di metà novembre, a documentare lo spaccio nel centro di Bologna. Prima di recarsi alla Montagnola, Brumotti era andato in Piazza Verdi, in piena zona universitaria, dove gli è stata offerta una dose di cocaina da un pusher. I carabinieri hanno denunciato un tunisino per detenzione ai fini di spaccio di circa un grammo di cocaina. È stato accusato di percosse e danneggiamento (di una telecamera) un altro magrebino.

