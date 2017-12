Sirene / Ultima puntata: lieto fine per Salvo e Yara, ci sarà una seconda stagione?

Lieto fine per i protagonisti di Sirene - La serie: nell'ultima puntata, Yara e Salvatore hanno dato alla luce due gemelli, mentre Irene, dopo aver scelto il mare, ha aperto il suo cuore...

01 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Sirene - La serie

La Serie incentrata sulle Sirene del Golfo di Napoli si è conclusa con un finale che i fan della fiction avevano intuito già da tempo: Yara, dopo aver fatto ritorno nel mondo marino con Ares per dare il via a una nuova stirpe di sirenetti, ha scelto di abbandonare quella vita, per correre fra le braccia di Salvatore. Ares, da parte sua, ha avuto la possibilità di approfondire la sua amicizia con Irene, che si è rivelata il preambolo di una bellissima storia d'amore destinata ad avere un seguito anche nel prossimo capitolo. E vissero per sempre felici e contenti? Non del tutto, perché per arrivare fino a questo punto, le due giovanissime sirene sono cadute nella trappola della dottoressa Stefania Maldini, che ha messo in pericolo la loro vita, minacciando tutta la loro specie. Divertente e alternativo il finale di stagione, con Ares e Irene più felici che mai e Salvatore e Yara alle prese con la nascita dei loro due gemelli: due bambini apparentemente normali, ma che in realtà hanno la capacità di volare!

SIRENE 2 CI SARÀ?

C’è un interrogativo che, nelle ultime ore, ha appassionato tutti i fan di sirene – La serie. Ci sarà una seconda stagione delle vicende dedicate alla vita sentimentale di Yara e delle sue sorelle? Lo staff della fiction di Rai Uno non ha ancora dato una risposta ufficiale a questa puntata, ma alcune dichiarazioni sembrano anticipare un responso positivo. Ma quale poterebbe essere la nuova story line di Sirene 2? Sicuramente, il nuovo capitolo, dovrà riavvolgere il nastro e risolvere le questioni lasciate in sospeso dalla prima serie, dando una risposta a chi, nelle ultime ore, continua a chiedersi come mai i due gemelli nati dall'amore fra Salvatore e Yara sembrano avere dei super poteri. Sarà interessante capire inoltre se la specie delle sirene sarà salvata dall'unione fra Irene e Ares, nelle cui mani sono riposte tutte le speranze della zia Ingrid. E poi c'è Marica, vera protagonista di questa serie, che potrebbe trovare, proprio sulla terra ferma, un uomo in grado di farle battere il cuore.

© Riproduzione Riservata.