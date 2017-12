TONY / Il messinese parte da grande favorito (Finale Bake Off Italia 2017)

Tony sarà il vincitore della finale di Bake Off Italia 2017? Il 21enne studente messinese è tra i favoriti per il pubblico dei programma. Sarà il nuovo miglior pasticcere amatoriale?

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Tony, finalista Bake Off Italia

FAVORITO NUMERO 1 PER IL PUBBLICO

Questa sera su Real Time, Benedetta Parodi conduce l’ultima ed attesa puntata del talent Bake Off Italia 2017, quella in cui verrà deciso il vincitore del prestigioso titolo di Miglior pasticcere amatoriale italiano. A contendersi il riconoscimento tre straordinari concorrente tra cui il giovanissimo Tony. Un provetto pasticcere che nel corso della propria esperienza nel programma ha ampiamente dimostrato di essere in possesso di importanti doti per riuscire ad emergere in questo settore. Per molti appassionati del format, Tony è il principale favorito alla vittoria finale ma dovrà ancora superare tre prove molto difficili. La prima è la prova di creatività che richiede la preparazione della torta geometrica (dalle forme e dimensioni perfette). Quindi si proseguirà con la prova tecnica nella quale i finalisti dovranno replicare le torte proposte dai tre finalisti del Sigep 2017 e quindi si concluderà con la prova finale nella quale sarà richiesto l’allestimento della vetrina di una pasticceria.

LA CURA DELL’IMMAGINE NELLA VITA E IN CUCINA

Tony è uno dei concorrenti più amati di questa edizione 2017 di Bake Off Italia. Un giovane studente di 21 anni che arriva dalla provincia di Messina e per la precisione dalla splendida Milazzo. I suoi studi nel settore della moda di cui è grande appassionato, lo hanno portato a trasferirsi a Rimini. La passione per la pasticceria è nata per caso ed in particolare ha iniziato a cimentarsi nella preparazione dei dolci quale ‘terapia’ per perdere peso. Passione che stando a quanto dimostrato a Bake Off Italia, può senza dubbio diventare il proprio futuro professionale. Il suo cavallo di battaglia è il Lemon Meringue Pie e nella pasticceria mette in atto anche la sua eccezionale cura della propria immagine, convinto che l’aspetto estetico possa aiutare tantissimo nella vita. Non resta che attendere poche ore scoprire se effettivamente sarà lui il vincitore di Bake Off Italia 2017.

