TULLIO SOLENGHI È ALBERTO SORDI/ Video, primato consolidato nella classifica generale (Tale e Quale Show 2017)

Ultima puntata del torneo di Tale e Quale Show, Tullio Solenghi dopo aver vestito i panni di Fabio Concato questa sera è chiamato ad omaggiare il grandissimo Alberto Sordi.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Tullio Solenghi, Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI ALBERTO SORDI

Nella prima serata di Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento di Tale e Quale Show, quello in cui verrà decretato il vincitore di questo torneo 2017. Tra i possibili vincitori del format c’è Tullio Solenghi che nelle prime due puntate ha ben figurato riuscendo ad ottenere costantemente un punteggio molto alto. Per Solenghi dopo l’interpretazione della scorsa settimana che lo ha visto nei panni del celebre cantautore italiano Fabio Concati, questa sera ci sarà da omaggiare un eccezionale artista qual è stato Alberto Sordi. Un personaggio davvero unico capace di attraversare intere generazioni con film che hanno fatto e continuano a far divertire e riflettere sulle varie sfaccettature della nostra società. Secondo le anticipazioni di queste ore per Tullio Solenghi è stato assegnato il conosciuto brano E và e và… che Alberto Sordi fece diventare un vero e proprio tormentone durante gli anni Sessanta peraltro esibendosi nelle più seguite ed importanti trasmissioni dell’epoca e non solo.

TULLIO SOLENGHI, PRIMO IN CLASSIFICA GENERALE

Nella seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Tullio Solenghi si è esibito nello studio di Rai 1 nelle vesti di Fabio Concato sulle note dello splendido brano Fiore di maggio. Una imitazione di altissimo spessore quella di Solenghi che oltre alla mimica e alla gestualità si è fatto apprezzare dal pubblico e dalla giuria per un timbro vocale decisamente molto simile a quello originale. Nello specifico i voti raccolti sono stati: Enrico Montesano ha messo la performance di Solenghi ai piedi dei podio per cui gli ha dato 13 punti, più generosi sono stati Christian De Sica e Loretta Goggi che gli hanno tributato il terzo posto (14 punti a testa) ed infine il quarto giudice di serata Massimo Ranieri ha visto in Solenghi il migliore di serata per un totale di 57 punti a cui però non si sono aggiunti ulteriori voti nella seconda fase. Solenghi ha così chiuso al secondo posto a pari con Marco Carta ma in classifica generale è primo a quota 122 con 5 di vantaggio su Federico Angelucci. Clicca qui per rivedere la performance di Solenghi nei panni di Concato.

