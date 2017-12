Tale e Quale Show 2017, il torneo/ Finale: diretta e vincitore, Giorgio Panariello ospite (1 dicembre)

Tale e Quale show 2017, il tornero: anticipazioni, diretta finale e vincitore. Giorgio Panariello ospite d'onore e giudice speciale del torneo che eleggerà il campione.

01 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Tale e Quale Show 2017

L’attesa è finita. Oggi, venerdì 1° dicembre, alle 21.20 su Raiuno, va in onda la finalissima di Tale e Quale Show 2017, il programma condotto da Carlo Conti che, anche in questa settima edizione, si è confermato campione del prime time dando del filo da torcere alla macchina perfetta di Tu sì que vales nei due appuntamenti in cui è andato in onda di sabato. Dopo la gara dei concorrenti della settima edizione, questa sera si chiuderà il torneo al termine del quale verrà eletto il campione tra i migliori concorrenti della sesta e della settima edizione di Tale e Quale show. Sotto l’occhio vigile della giuria composta da Enrico Montesano, Loretta Goggi e Christian De Sica a cui si aggiungerà l’ospite d’onore Giorgio Panariello, uno dei migliori artisti a calarsi nei panni dei propri colleghi, i 12 protagonisti si trasformeranno nei big della musica italiana e internazionale. Al termine della puntata, Carlo Conti annuncerà il campione del torneo di Tale e Quale Show 2017. La classifica verrà determinata non solo dai voti dei giudici ma anche da quello del pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto che sarà aperto all’inizio della puntata. Le votazioni in studio (giuria e artisti in gara) avranno un peso del 40% sulla classifica finale mentre il televoto del 60%. In palio, oltre a una targa, 30mila euro che il vincitore donerà a una Onlus benefica.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI, CHI SARÀ IL VINCITORE DI TALE E QUALE SHOW 2017?

La finalissima di Tale e Quale Show 2017 sarà dedicata alle esibizioni dei 12 concorrenti in gara. Valeria Altobelli si calerà nei panni di Loredana Berté, Federico Angelucci sarà Eduardo De Crescenzo, Bianca Atzei porterà in scena Patty Pravo, Filippo Bisciglia sarà alle prese con Vasco Rossi, Marco Carta si trasformerà in Steven Tyler, Manlio Dovì imiterà Johnny Dorelli, Alessia Macari vestirà i panni di Irene Cara, Lorenza Mario darà voce ad Ornella Vanoni, Silvia Mezzanotte porterà in scena Laura Pausini, Annalisa Minetti si immedesimerà in Alessandra Amoroso, Tullio Solenghi renderà omaggio ad Alberto Sordi e Davide Merlini, vincitore della decima puntata con Massimo Ranieri, cercherà di conquistare il pubblico con Umberto Tozzi. Nel corso della serata, in studio, ci sarà anche il vincitore del concorso dedicato agli "imitatori del web". Come sempre non mancherà il momento di Gabriele Cirilli, ormai protagonista da anni del programma. In quest’ultima puntata, Cirilli renderà omaggio alla sua pluriennale esperienza a Tale e Quale Show con un intervento comico davvero imperdibile. Gli utenti possono commentare la finalissima “Tale e Quale Show” su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.

