UNA VITA / Mauro fa la sua scelta: arresta Cayetana e perde Teresa (Anticipazioni 1 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 1 dicembre: Mauro prende la sua decisione e arresta Cayetana, nonostante le suppliche della sua amata Teresa. Tra loro potrà esserci futuro?

01 dicembre 2017 Redazione

Una Vita

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Una Vita. Come già accade da metà novembre, infatti, la telenovela spagnola non trova più posto nel palinsesto del sabato pomeriggio, dove è tornato ad essere grande protagonista Amici, lo storico talent show targato Maria De Filippi. Quello odierno sarà un episodio assolutamente da non perdere in quanto segnerà la possibile fine del rapporto tra Mauro e Teresa. La morte di Humilidad non segnerà affatto il loro ritorno di fiamma, come molti telespettatori avevano creduto. Al contrario, San Emeterio porterà avanti il suo piano per incastrare Cayetana, sfruttando proprio la deposizione lasciata dalla moglie poco prima del suo ultimo respiro. Finalmente la dark lady potrà essere accusata di omicidio e a nulla serviranno le disperate preghiere di Teresa per convincerlo del contrario: la maestra supplicherà l'amato mettendolo di fronte ad una scelta che purtroppo non verrà presa a suo favore.

Una Vita: Mauro arresta Cayetana e perde Teresa

Le suppliche di Teresa non serviranno a nulla: nella puntata di Una Vita di oggi, infatti, Mauro e Ignacio si presenteranno ad Acacias 38 e arresteranno Cayetana, accusandola di omicidio. Teresa non potrà altro che assistere impotente a tale scena ma nei suoi occhi non ci sarà solo la disperazione per la perdita dell'amica: in lei si farà forte come mai accaduto l'odio verso l'uomo che in passato aveva amato più di se stessa. Sarà questa la fine della loro storia? Anche per Felipe le cose non si metteranno bene: dopo avere ceduto alle pressioni di Huertas ritirando la denuncia ai suoi danni, l'avvocato le darà appuntamento in una pensione, credendo di poterla rendere la sua mantenuta. Ma si sbaglierà di grosso: la domestica dei Palacios non si presenterà all'appuntamento e poco dopo lo informerà delle vere ragioni del suo comportamento. Lei non è mai stata davvero interessata a Felipe ma lo ha soltanto usato per salvarsi dall'inevitabile processo.

