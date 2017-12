Un posto al sole, anticipazioni 1 dicembre / Elena risolve i suoi problemi grazie a Matteo?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 1 dicembre: Elena potrebbe risolvere una volta per tutte i suoi problemi grazie all'inaspettata intromissione di Matteo.

01 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Matteo correrà in soccorso di Elena? Quale ruolo avrà Roberto Ferri in tutto questo? Ecco la domanda che sorge spontanea ai telespettatori di Un posto al sole, in attesa di seguire la puntata di quesra sera, l'ultima della settimana. In essa, infatti, Matteo sparirà misteriosamente dalla circolazione e metterà in pericolo la sua relazione con Marina, giunta oramai al capolinea. Le novità non mancheranno anche per quanto riguarda Angela e la sua amicizia con Valentina: le due donne saranno sempre più unite, ma la Poggi non potrà sospettare la vera identità del fidanzato della sua nuova e inseparabile amica. Il fatto sembra destinato a creare nuovi problemi nel rapporto con Franco: sarà lui a cacciarsi ancora nei guai? La fine della relazione tra Rossella e Patrizio è fatto noto, anche se la figlia di Silvia continuerà a sentirsi sola e triste a causa del brutto colpo subito. La mancanza del suo ex si farà sentire e Vittorio correrà in suoi aiuto, cercando di tirarla su di morale. Riuscirà a darle i consigli giusti, almeno questa volta?

Un posto al sole: Elena ha risolto i suoi problemi?

Fin dove arriverà la crudeltà di Roberto Ferri? L'uomo troverà la strada per rovinare Matteo Serra, come desiderato da tempo? Potrebbe essere questo l'imprevedibile risvolto in programma dagli autori di Un posto al sole, pronti a sorprendere i telespettatori nel peggiore dei modi. La figlia di Marina è la colpevole del furto del quadro, e su questo non ci sono dubbi, ma è altrettanto vero che Matteo cercherà di salvarla dalle conseguenze delle sue stesse azioni. Ed è a questo punto che il sospetto si è fatto concreto tra i telespettatori della soap partenopea: non è che per caso Roberto ed Elena giungeranno a patti per incastrare Matteo? Tanti i commenti sulle varie fanpages dedicate alla soap partenopea che vanno in questa direzione: "Secondo me è la conclusione più plausibile anche se mi chiedo, che interesse avrebbe Elena a fare del male a Matteo? Mi sa che gli sta pure simpatico" , " No... penso che sarà Ferri a ricattare Elena costringendola a tacere per confermare le accuse". Comunque sia, in un modo o nell'altro, la situazione potrebbe presto volgere a favore del subdolo Roberto...

