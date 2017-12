Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani ama ancora Giorgio? Una scomoda verità (Trono Over)

01 dicembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani Giorgio Manetti

Nonostante nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani continui a conoscere nuovi pretendenti e - di fronte ai sospetti degli opinionisti - continui a ribadire di non essere interessata a Giorgio Manetti, il pubblico a casa è convinto che invece la dama sia ancora molto innamorata di lui. A mostrarlo sono anche le immagini delle ultime puntata andate in onda del Trono Over, durante le quali c'è stato un avvicinamento molto importante tra i due. E se Gemma sembra ancora palesemente presa dal cavaliere, anche lui non sembra disdegnare le sue attenzioni. Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri su Canale 5, è stata la stessa Maria De Filippi a chiedere alla Galgani: «Gemma, che ti è preso oggi con Giorgio? Ti interessa ancora Giorgio?».

ANCHE GIORGIO MANETTI ANCORA LEGATO A GEMMA?

Da qui la risposta della dama «Dovremmo chiederlo a lui, perché ha rilasciato un’intervista importante in questi giorni. Ha detto che non c’è un’altra donna come me». Parole quelle di Giorgio che inevitabilmente portano Gemma a credere che anche per lui rimanga ancora un interesse per lei. Tuttavia Manetti sembra cancellare le speranze della Galgani quando in studio spiega: «Ho detto che non c’è “all’interno dello studio”. Che non c’è stata “fino adesso”». Servirà però questo a far "desistere" Gemma? La dama, sempre poche puntate fa, ha definito quella avuta con Giorgio Manetti "la storia", riferendosi agli amori incontrati nel corso di questi anni a Uomini e Donne. Sono proprio queste le parole che ci fanno credere che, in questo tempo passato dall'addio a Giorgio, l'amore per lui non sia mai stato cancellato.

