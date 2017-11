Uomini e Donne/ Anticipazioni, Paolo Crivellin pronto a scegliere? Il tronista ad un bivio (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin vicino alla scelta? Dopo l'uscita di Angela Caloisi il tronista è alle strette...

01 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin

Momento importante e sicuramente critico per Paolo Crivellin. Il tronista di Uomini e Donne potrebbe fare la sua scelta la prossima settimana, nel corso della prossima registrazione del Trono Classico. Le cose sono infatti ad un punto di svolta per Paolo che, nella registrazione di ieri ha perso probabilmente quella che sembrava essere la sua presunta scelta. Angela Caloisi ha deciso di andare via e lasciare la sua postazione dopo aver visto non solo il ritorno di Giorgia, la rivale che nella precedente registrazione era andata via, ma anche un nuovo bacio appassionato con Paolo Crivellin. L'avvicinamento prima alla nuova arrivata Marianna e dopo il ritorno di Giorgia con tanto di bacio hanno portato Angela a credere che l'unica a fare un passo indietro col tronista sia stata proprio lei.

SCELTA O ABBANDONO? PAOLO CRIVELLIN AD UN BIVIO

Un'uscita di scena pesante per Paolo, critica in studio anche dagli opinionisti e in particolare da Mario Serpa che crede stia sbagliando un po' troppo con le sue corteggiatrici. Paolo vuole davvero prendere tempo come ormai credono in tanti nello studio di Uomini e Donne? Una situazione che mette il tronista ad un bivio: nella prossima registrazione del trono classico, Paolo potrebbe fare finalmente la sua scelta o andare via, abbandonando il trono. Nel primo caso, se Angela tornasse, sarebbe una scelta con tre corteggiatrici - Angela, Marianna e Giorgia. Se nessuna tra le corteggiatrici è comunque riuscita a conquistare il cuore del bel Paolo, il tronista potrebbe prendere la drastica decisione di abbandonare la sua postazione senza alcuna scelta.

