Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Gemma e Giogio: bacio a sorpresa in studio! (1 dicembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 1 dicembre 2017 in onda la terza parte del Trono Over. Riavvicinamento tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti: arriva il bacio in studio!

01 dicembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani Giorgio Manetti

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Sarà una puntata molto speciale che vedrà ancora una volta protagonisti Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Ma partiamo lì dove li abbiamo lasciato ieri: dopo la diretta Facebook con tanto di nuove proposte per il pubblico, Tina Cipollari riprende la parola e consiglia a Giorgio di non parlare di Gemma nelle interviste perché altrimenti si tornerà sempre sugli stessi argomenti. La dama intanto ammette di essere rimasta molto turbata dalle cose lette nell'intervista del suo ex. È a questo punto che Maria De Filippi le chiede di svelare se è ancora innamorata di Giorgio, anche perchè non è giusto verso gli altri cavalieri che sta conoscendo, invece Tina la sollecita a dirgli che lo ama ma non riesce, anche se la faccia di Gemma parla chiaro.

COLPO DI SCENA IN STUDIO: GEMMA BACIA GIORGIO!

Si cambia scenario e al centro dello studio tornano Nicola e Jara: tra i due le cose procedono per il meglio anche se con la giusta calma soprattutto a causa del passato della dama non facile. Giochino simpatico poi nello studio di Uomini e Donne: Maria legge alcuni foglietti sui quali sono scritti i pregi o i difetti dei protagonisti della trasmissione, da Marco a Graziella fino a Gemma che balla con Giorgio! È a questo punto che la Galgani sorprende tutti e bacia sulle labbra Giorgio e scherzando i due parlano della imminente cena. Per Gianfranco arrivano Mariagiovanna e Sara ma a lui non piacciono, Manfredo però chiede alla prima se vuole rimanere e inevitabile scatta il commento di Graziella. Si conclude con Manila e Fabrizio.

