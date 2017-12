VACANZE AI CARAIBI/ Su Canale 5 il film con Christian De Sica (oggi, 1 dicembre 2017)

Vacanze ai Caraibi, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 1 dicembre 2017. Nel cast: Christian De Sica, Massimo Ghini e Luca Argentero, alla regia Neri Parenti. Il dettaglio della trama.

01 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST CHRISTIAN DE SICA

Il film Vacanze ai Caraibi va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 1 dicembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola comica del 2015 che è stata diretta da Neri Parenti e conta un cast d'eccezione formato da grandi nomi del cinema italiano come Christian De Sica, Massimo Ghini, Luca Argentero, Ilaria Spada, Angela Finocchiaro e Dario Bandiera. Luca Argentero, che interpreta il personaggio di Fausto, nel 2017 è entrato a far parte del cast di Sirene, serie tv fantasy trasmessa in prima visione su Rai Uno. Sempre nel 2017 ha preso parte alle riprese dell'ultimo film diretto da Claudio Amendola, Il permesso: 48 ore fuori, uscito al cinema nel mese di marzo. Tra i film di maggior successo a cui Argentero ha preso parte nel corso della sua carriera citiamo Un boss in salotto, Bianca come il latte, rossa come il sangue e Al posto tuo. Le riprese di Vacanze ai Caraibi si sono concentrate tra la Repubblica Dominicana ed una nave della Costa Crociere. Il film venne distribuito nei cinema italiani a partire dal dicembre del 2015 sfiorando un incasso di circa 7 milioni di euro. La pellicola diretta da Neri Parenti ha riscosso dunque un certo successo, piazzandosi al terzo posto della classifica delle pellicola italiane più viste al cinema nel 2015. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VACANZE AI CARAIBI, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Vacanze ai Carabi si compone di tre episodi con storie e protagonisti differenti che, nel finale, arriveranno inevitabilmente ad intrecciarsi. Nel primo episodio Mario decide di non rivelare a suo moglie di aver perso definitivamente il loro immenso patrimonio di famiglia. Per tentare di correre ai ripari l'unica soluzione è mettere in vendita la sfarzosa villa di Anna Pia, sua figlia. La villa si trova ai Caraibi e così Mario a sua moglie partono per raggiungere la loro primogenita. Qui scoprono che Anna Pia è intenzionata a sposare Ottavio, un uomo molto più anziano di lei ma clamorosamente ricco. Nel secondo episodio i protagonisti sono Fausto e Claudia. Tra i due è appena nata un'accesa passione che li costringe ad abbandonare i rispettivi fidanzati. Il sogno d'amore verrà però ben presto osteggiato dai loro mondi di appartenenza così tanto diversi. Il protagonista del terzo episodio è invece Adriano, un uomo schiavo dei cellulari e di qualsiasi dispositivo tecnologico, che finirà per naufragare su un isolotto deserto nel Mar dei Caraibi.

© Riproduzione Riservata.