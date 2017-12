VALERIA ALTOBELLI È LOREDANA BERTÈ/ Video, a 28 punti dal primo posto (Tale e Quale Show 2017)

Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Valeria Altobelli dopo aver interpretato Cher questa sera dovrà imitare la famosa cantante italiana Loredana Bertè.

01 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Valeria Altobelli a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI LOREDANA BERTÈ

Ultimo appuntamento stagionale per il torneo di Tale e Quale Show questa sera su Rai 1: ci sarà ovviamente anche Valeria Altobelli che dopo essere stata molto brava nell’imitazione di Cher, in questa puntata dovrà misurarsi con una delle più celebrate ed apprezzate interpreti nostrane: Loredana Bertè. Un personaggio davvero straordinario che con la sua voce graffiante ed unica nel suo genere, ha saputo regalare al pubblico dei pezzi che sono rimasti nella storia come Sei bellissima, E la luna bussò, In alto mare e tanti altri ancora. Stando alle voci che si stanno rincorrendo sul web, a Valeria Altobelli sarebbe toccato in sorte il brano Non sono una signora, pubblicato nel 1982 con l’etichetta CGD nel formato 45 giri con lato B Radio. La canzone venne scritta da Ivano Fossati ed arrivò a vendere qualcosa come 1 milione e mezzo di copie per un successo clamoroso rimanendo in classifica per 22 settimane di fila.

VALERIA ALTOBELLI, UN BUON SESTO POSTO PER LA SUA CHER

Nella puntata dello scorso venerdì del torneo di Tale e Quale Show, Valeria Altobelli è stata davvero apprezzabile nella sua imitazione di Cher sulle note della canzone Dov’è l’amore. Una performance che tuttavia non ha trovato uniformità di giudizio da parte della giuria: Enrico Montesano l’ha messa al secondo posto permettendole di acquisire 15 punti, il quarto giudice di serata Massimo Ranieri invece le ha dato 13 punti mentre Christian De Sica e Loretta Goggi sono stati nettamente meno generosi premiando l’imitazione di Valeria Altobelli rispettivamente con 10 e 9 punti per un totale di 47 punti a cui poi se ne sono aggiunti ulteriori 5. La Altobelli ha quindi chiuso al sesto posto della classifica di serata mentre in quella generale occupa l’ottavo posto con 94 punti a 28 di distanza dal primo posto di Tullio Solenghi. Clicca qui per rivedere Valeria Altobelli nei panni di Cher.

