Vincitore Tale e Quale Show 2017/ Chi sarà il campione? I giochi sono aperti (Finale, 1° dicembre)

Vincitore Tale e Quale Show 2017, chi sarà il campione del torneo? I fans puntano su Davide Merlini, Silvia Mezzanotte ma anche Marco Carta e Federico Angelucci.

Chi sarà il vincitore del torneo di Tale e Quale Show 2017? Chi riuscirà a mettere d’accordo pubblico e giuria nella finalissima della settima edizione di Tale e Quale Show? A rivelarlo sarà Carlo Conti che, questa sera, in prima serata su Raiuno, condurrà l’attesissima puntata del suo programma, diventato ormai un appuntamento fisso per gli italiani. Il programma, amato sia dagli adulti che dai bambini, nonostante sia ormai giunto alla settima edizione con la stessa formula, non stanca mai. Le esibizioni cambiano ogni settimana e, nel corso delle sette edizioni, tutti i concorrenti hanno dato vita in alcuni casi ad esibizioni impeccabili e molto fedeli alla realtà e in altri imitazioni più divertenti. Anche questa sera saranno dodici i concorrenti che si esibiranno davanti alla giuria composta eccezionalmente da Enrico Montesano, Loretta Goggi, Christian De Sica e Giorgio Panariello. Al termine della puntata, i giudici dovranno stilare la classifica. Assegnare i voti sarà ancora più difficili. Giunti all’ultima puntata, infatti, tutti i concorrenti sono davvero bravi. Solo uno, però, trionferà. Chi sarà il fortunato?

LA CLASSIFICA PROVVISORIA, CHI SARÀ IL VINCITORE?

Dodici campioni per un solo vincitore del torneo di Tale e Quale Show 2017. A sfidarsi saranno i sei migliori concorrenti della scorsa edizioni e i migliori della settima edizione vinta da Marco Carta. A vincere le due puntate del torneo di Tale e Quale Show 2017 sono stati Lorenza Mario e Davide Merlini. La classifica, però, è molto corta e potrebbe essere ribaltata dal televoto. Nella finalissima, infatti, avrà un peso determinate il parere del pubblico che inciderà sulla classifica finale per il 60%. Per votare, sarà sufficiente chiamare il numero 894.001 da telefono fisso e seguire le istruzioni o inviare un Sms con il codice al 475.475.0 al costo massimo di 0,51 euro (iva compresa) per ogni voto espresso (si potranno esprimere massimo 5 voti). Sui social, come il “Campione di Tale e Quale Show 2017”, i fans del programma puntano su Davide Merlini che, dopo aver incantato nella scorsa edizione, si sta confermando un vero artista anche in questo torneo, su Silvia Mezzanotte ma anche su Tullio Solenghi. Non mancano, poi, quelli che vorrebbero vedere il trionfo di Federico Angelucci e di Filippo Bisciglia. Sono tanti, dunque, i preferiti del pubblico. Solo uno, però, trionferà.

