Vincitore di Bake Off Italia 2017 / Chi trionferà tra Carlo, Tony e Malindi? Ecco i pronostici

Vincitore Bake Off Italia 2017, chi vincerà la quinta edizione del programma dedicato alla pasticceria amatoriale? In gioco, Carlo Beltrami, Tony Anania e Malindi Donvito.

01 dicembre 2017 Valentina Gambino

Stasera, venerdì 1 dicembre, in onda su Real Time avremo il piacere di vedere la finale della quinta edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Il programma in onda sul canale 31 (Real Time), verrà nuovamente condotto da Benedetta Parodi e per l’occasione, si parla anche di doppia conduzione con la sorella maggiore Cristina. Chi sarà il vincitore di questa nuova serie con il programma dedicato alla pasticceria amatoriale? Come ben sapete, chi vincerà, oltre alla gloria e un premio in denaro, potrà pubblicare il suo libro di ricette con tante gustose creazioni al suo interno. Nella scorsa edizione, abbiamo visto trionfare la temutissima Joyce Escano che ha avuto la gioia di pubblicare le sue ricette tramite un manuale dal titolo: “Dolci occasioni, 50 ricette dolci spiegate passo passo”. I concorrenti giunti allo step finale, come tradizione insegna sono tre: Carlo, Tony e Malindi. Chi avrà la gioia di venir considerato il migliore? I tre concorrenti ancora in gioco, si contenderanno il primato di miglior pasticcere amatoriale di Bake Off.

Carlo, Tony e Malindi: i finalisti di Bake Off

Conosciamoli meglio i tre finalisti a cominciare dal più accreditato alla vittoria, Carlo Beltrami. Il 36enne viene da Casnigo (BG), marito e padre di famiglia, lavora come posatore serramentista e oltre alla passione per i dolci, pone il suo nucleo familiare assolutamente al primo posto. Carlo si definisce molto tenace e determinato. Vuole vincere Bake Off Italia 2017 per cambiare la sua vita e fare di questa straordinaria passione il suo lavoro principale, chi riuscirà? Secondo noi ha buone possibilità di realizzare il suo sogno. Tony Anania invece è colui che si gioca il primo posto con Carlo. Il 21enne studente di moda è nato a Milazzo (ME) ma attualmente vive a Rimini dove ha iniziato il suo percorso di studio. Ciò che ama degli studi che ha intrapreso, cerca di riportarlo nella pasticceria con le sue ricette molto minimaliste. In ultimo, ancora in gioco anche Malindi Donvito. La ragazza con i capelli rosa arriva da Bassano del Grappa (VI) e si è fatta notare per lo spiccato senso creativo. Fidanzata da più di un quattro anni proprio con un pasticcere, ha partecipato a Bake Off Italia per dimostrare che sa fare torte molto più gustose delle sue.

