X FACTOR 2017/ Eliminati e pagelle sesta puntata live (30 novembre)

X Factor 2017, eliminati e pagelle sesta puntata live. Escono di scena Rita Bellanza e Andrea Radice. Levante resta quindi senza concorrenti e Mara Maionchi perde il primo

01 dicembre 2017 Bruno Zampetti

X Factor 2017

X FACTOR 2017, TOP E FLOP PUNTATA 30 NOVEMBRE

Prima eliminazione per la squadra di Mara Maionchi, che perde Andrea Radice, mentre Levante resta senza concorrenti, visto che Rita Bellanza è stata la meno votata della prima manche. Nella semifinale di X Factor 2017 troveremo quindi i Ros, Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, Samuel Storm e i Maneskin. Vediamo ora i top e i flop di questa sesta puntata live. Samuel Storm: non carbura subito, ma la sua “She’s on my mind” convince e il suo timbro di voce la rende unica. Bravo anche nel brano che si è scelto, “Say something”. Maneskin: convincenti anche in versione acustica. Si gioca tutto sulla voce di Damiano, che rischia forse un po’ di strafare. Lorenzo Licitra: sfida difficilissima quella di cantare “Who wants to live forever”. La supera però brillantemente. Davvero complimenti. Gli riesce bene anche il pezzo di Lady Gaga, anche se una contro-voce nel ritornello non fa godere appieno la sua.

Per quanto riguarda i flop, vanno menzionati i Ros: l’energia e la rabbia del pezzo originale dei Rage against the machine sparisce tutta e ne perde anche la voce di Camilla, costretta a cercare di imitare Zack de la Rocha. Andrea Radice: per come ha cantato “Diamante”, anche se si è ripreso nella parte finale. Più convincente in “Transformer”, in cui fa uscire un po’ di più la forza della sua voce. Rita Bellanza: oggi ha cantato anche meglio del solito. Purtroppo non le basta a evitare l’eliminazione dopo averla sfiorata nelle precedenti puntate.

