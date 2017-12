Aleandro Baldi e Francesca Alotta/ Video, che fine hanno fatto dopo il successo con “Non amarmi” (Domenica In)

10 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Aleandro Baldi e Francesca Alotta sono tornati in tv: oggi sono stati ospiti di Domenica In. Questi due nomi potrebbero non dire nulla ai più giovani, del resto bisogna fare un passo indietro fino al 1992, quando portarono sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo la canzone “Non amarmi”. In molti si chiedevano che fine avessero fatto, anche perché negli ultimi anni Aleandro Baldi è sparito dalle scene televisive. E non per sua scelta, stando a quanto ha raccontato tempo fa in un'intervista al Corriere Fiorentino: “Me l'hanno detta questa storia mentre cominciavano stranamente a chiudersi alcune porte, o meglio mi arrivava per vie traverse perché direttamente nessuno ti dirà mai che non vieni più invitato perché di cieco ne basta uno”. Non ha mai smesso però di coltivare la sua passione per la musica, anzi negli ultimi tempi si è dedicato sempre di più alla musicoterapia. Oggi con Francesca Alotta ha riproposto “Non amarmi” su Raiuno.

ALEANDRO BALDI E FRANCESCA ALOTTA: CHE FINE HANNO FATTO?

Francesca Alotta, che ha accompagnato Aleandro Baldi oggi a Domenica In, ha consacrato il suo successo nella scena musicale italiana proprio con “Non amarmi”, un singolo che è tuttora in auge. La cantante siciliana, con un timbro fuori dal comune, ha fatto tanta gavetta prima di intraprendere la strada da solista. Ha fatto la corista di alcuni cantanti italiani, come Mietta. Per lei quello di oggi è un ritorno a Domenica In, visto che ci lavorò come corista del gruppo Le Compilations. Poi arrivò l'occasione di duettare con Aleandro Baldi al Festival di Sanremo. Nel frattempo è diventata una cantante di successo in Giappone e a Cuba, collaborando anche con Augusto Enriquez dei Moncada. Nel 2004 invece si è rimessa in gioco prendendo parte al talent show Music Farm condotto da Amadeus: questo è stato l'unico reality a cui ha preso parte. Oggi a Domenica In non ha solo riproposto “Non amarmi”, ma ha anche cantato il suo brano “Un anno di noi”.

