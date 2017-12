Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / La coppia asfaltata da Ilary Blasi e Simona Izzo (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Grande Fratello Vip 2, la coppia asfaltata da Ilary Blasi e Simona Izzo, ecco cosa ne pensano le due sulla storia d'amore degli ex gieffini.

10 dicembre 2017 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno lasciato il segno. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, anche ieri nonostante l'assenza, è stata menzionata più volte nel corso dello speciale di Verissimo dedicato ai finalisti del programma. Una sempre più ironica Ilary Blasi infatti, ha voluto intervistare gli ex gieffini al fianco della sua amica di sempre, Silvia Toffanin. Parlando con Luca Onestini sulla fine della storia d'amore con Soleil Sorge, la bionda conduttrice non ha potuto fare a meno di citare la sorella di Belen. “Insomma Luca, Cecilia ha accusato te e poi invece è successo a lei, è proprio vero chi sputa en cielo en testa je ricade”, ha affermato scoppiando a ridere. I due fidanzati hanno iniziato la loro storia non nel migliore dei modi ed infatti, dopo aver lasciato in diretta Francesco Monte, per l’argentina ci sono state una serie di situazioni spiacevoli che hanno incominciato ad ingigantirsi quasi senza controllo. Dopo la Blasi, anche Simona Izzo ha nuovamente attaccato la coppietta di piccioncini.

GF Vip 2, dopo la Blasi anche la Izzo contro Chechu e Nacho

Simona Izzo intervistata tra le frequenze di Radio Radio, ha avuto modo di dire la sua parlandone con la conduttrice del programma "Non succederà più". Parlando dei fischi recentemente ricevuti durante una serata in discoteca, la regista si è interrogata sull'insolito comportamento di Cecilia: "Se addirittura arriva a pubblicare i fischi che le fanno, è il segno che qualunque cosa succeda intorno a lei, basta che succeda qualcosa. Però adesso i ragazzi sembrano molto felici, girano per i locali a raccontare il loro amore e quindi probabilmente tutto questo fa parte di una realtà mediatica e televisiva che è abbastanza sconcertante". Poi la moglie di Ricky Tognazzi ha affermato che nella vita occorre anche avere del talento: "Cosa vai a fare in una serata? A portare cosa? Il tuo vocione? Le tue gambe nude? Fanno gli innamorati? Ok, ma poi, che sai fa? Credo che poi i ragazzi che li hanno visti in tv, abbiano in qualche modo – per lo meno apparentemente – punito sia lui che lei". Se inizialmente la Izzo sembrava avere seppellito l’ascia di guerra, adesso ci appare più in forma che mai.

