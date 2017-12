Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser/ Un amore "pendolare": convivenza rimandat... (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, la storia continua a gonfie vele ma l'argentina conferma "Non siamo ancora una coppia". Intanto sulla convivenza...(Grande Fratello Vip 2)

10 dicembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Prosegue per il meglio la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, anche se la showgirl argentina continua a non volersi definire "fidanzata". Lo ha dichiarato una prima volta nella Casa del Grande Fratello Vip, di fronte alle curiosità di Cristiano Malgioglio, e continua a dichiararlo oggi che la frequentazione continua fuori. Nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, sono infatti queste le dichiarazioni di Cecilia in merito al rapporto con Ignazio: “Ci stiamo conoscendo nella vita reale. Quello che ho visto di lui nella Casa del Gf Vip mi è piaciuto moltissimo, ma ora vediamo come funzioniamo nel mondo fuori”. Preferisce non dare nulla per certo e non sbilanciarsi, almeno con le parole, riguardo questa storia d'amore.

UN AMORE "PENDOLARE"

Nella medesima intervista, Cecilia è tornata a parlare anche della rottura con Francesco Monte, facendo capire che questo finale per loro sarebbe stato comunque inevitabile: “Non penso di aver sfaciato nesuna famiglia. Non ho ammazzato nessuno, ho avuto il coraggio di affrontare la situazione. Forse il contesto era sbagliato ma ho seguito il mio cuore” confessa infatti la Rodriguez. Tornando al rapporto con Ignazio Moser, pare che la coppia per il momento non abbia intenzione di intraprendere alcuna convivenza: dopo aver vissuto così tanto tempo insieme nella Casa del Grande Fratello Vip e, in qualche modo, aver bruciato anche qualche tappa, la coppia ha deciso di vivere questi primi mesi da veri fidanzatini e non "correre" ulteriormente. Per questo, per vedersi e viversi, faranno i pendolari tra Milano e Trieste.

