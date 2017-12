Che tempo che fa/ Ospiti 10 dicembre e diretta: U2, Grasso, Arbore e Roberto Bolle

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 10 dicembre: Fabio Fazio accoglie in studio Bono e The Edge degli U2, Piero Grasso, Renzo Arbore e Roberto Bolle.

10 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Che tempo che fa

Puntata imperdibile quella di Che tempo che fa, in onda oggi, domenica 10 dicembre, alle 20.30 su Raiuno. Tanti gli ospiti che hanno accettato l’invito di Fabio Fazio e che si racconteranno nel salotto di Che tempo che fa. Ad affiancare Fabio Fazio ci saranno come sempre Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto che farà il punto sull’attualità con la sua solita ironia. La serata comincerà con una lunga intervista a Piero Grasso. Il presidente del Senato, nei giorni scorsi, ha accettato di guidare un nuovo progetto politico dal nome “Liberi e uguali” con cui spera di dare vita ad un rinnovamento della scena politica italiana. Durante l’intervista con Fabio Fazio, il Presidente del Senato racconterà i suoi sogni, le sue ambizioni e i motivi per i quali ha scelto di far parte di un nuovo progetto politico. Nel salotto di Che tempo che fa ci sarà anche il ballerino italiano più famoso al mondo ovvero Roberto Bolle che sarà accompagnato che sarà accompagnato dal ballerino siriano Ahmad Joudeh, minacciato dall'Isis, che sarà uno dei protagonisti dello show del primo gennaio su Rai1 "Roberto Bolle danza con me".

OSPITI, ATTESA PER GLI U2 E RENZO ARBORE

Nel corso della serata di Che tempo che fa, poi, arriverà anche Renzo Arbore che, in compagnia di Nino Frassica, mercoledì 13 e 20 dicembre, in prima serata su Raidue, condurrà due puntate speciale dello storico programma Indietro tutta (30 e lode). L’attesa maggiore, però, è per l’arrivo degli U2. Bono Vox e The Edge hanno accettato nuovamente l’invito di Fabio Fazio. Nello studio di Che tempo che fa presenteranno il nuovo album Songs of Experience, quattordicesimo disco in studio, uscito il 1 dicembre. Non è la prima volta che Bono Vox e The Edge partecipano in qualità di ospiti a Che tempo che fa. Erano già stati ospiti di Fabio Fazio nel 2014, quando presentarono l’album Songs of Innocence. Amatissimi dal pubblico italiano, gli U2 che l’estate scorsa hanno infiammato lo stadio Olimpico di Roma, sono pronti ad infiammare Raiuno.

