DEAD MAN DOWN - IL SAPORE DELLA VENDETTA/ Su Rai 4 il film con Colin Farrell (oggi, 10 dicembre 2017)

Dead man down - Il sapore della vendetta, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 10 dicembre 2017. Nel cast: Colin Farrell e Noomi Rapace, alla regia Niels Arden Oplev. Il dettaglio.

10 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 4

NEL CAST COLIN FARREL

Dead man down - Il sapore della vendetta, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 21:00. Una pellicola di genere thriller che è stata diretta dal regista Niels Arden Oplev nel 2013, il primo che il regista abbia realizzato dopo Uomini che odiano le donne (The Girl with the dragon tattoo, 2009). Nel cast del film sono presenti anche Colin Farrell, che veste i panni di Victor, Noomi Rapace che dà volto a Beatrice, Isabelle Huppert nelle vesti di Maman Louzon e F. Murray Abraham interpreta Gregor. Negli USA il film è stato vietato ai minori di 18 anni per via delle scene violente e per l'uso di linguaggio scurrile. A differenza del precedente film di Oplev, non ebbe recensioni positive dai critici nè fu un grande successo al botteghino. Nel film è presente un attore che ha vinto il premio Oscar, ovvero F. Murray Abraham, e due che invece hanno ricevuto la nomination, Isabelle Huppert e Terrence Howard. Quest'ultimo interpreta il ruolo di Alphonse Hoyt. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DEAD MAN DOWN - IL SAPORE DELLA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Victor vive a New York ma ha origini ungheresi. Nel suo passato è stato nelle forze speciali, ma adesso invece si è dedicato alla malavita ed è il braccio destro di un potente boss locale. In realtà però il desiderio di Victor è la vendetta, si è infatti infiltrato nell'organizzazione al solo scopo di vendicare l'uccisione della sua famiglia, sua moglie e sua figlia. Un giorno conosce Beatrice, una donna che è rimasta sfigurata e a sua volta desidera vendetta, tanto che assolda Victor per uccidere chi l'ha sfigurata. Lui le promette che lo farà, ma le mente perché non vuole che lei debba avere un omicidio sulla coscienza. Però poi Beatrice viene rapita, dopo che il boss per il quale lavora ha scoperto il doppio gioco di Victor. A questo punto lui farà di tutto per avere la sua vendetta, ma anche per salvare Beatrice.

