Daniele Bossari/ La rinascita dopo la depressione durata sei anni: "Ero sempre annebbiato"

Daniele Bossari, il racconto del suo periodo di autodistruzione e la rinascita dopo sei anni di buio totale anche grazie alla compagna e futura moglie Filippa Lagerback.

10 dicembre 2017 Emanuela Longo

Daniele Bossari

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono di nuovo insieme dopo la lontananza di oltre due mesi dovuta alla partecipazione di lui al Grande Fratello Vip 2 e che è terminata con la sua meritata quanto inaspettata vittoria. Un trionfo che per il buon Bossari ha rappresentato al tempo stesso anche una vera e propria rinascita, come ha ribadito anche ieri nel corso della sua intervista a Verissimo. Non è stato semplice, per lui, parlare del suo periodo buio, dal quale ne è uscito anche grazie alla sua ultima esperienza televisiva alla quale ha aderito dopo essere stato convito da due persone alle quali deve tantissimo: la sua compagna da 17 anni e una persona che purtroppo non c'è più, il suo manager Franchino Tuzio, scomparso proprio durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà ed al quale Daniele ha dedicato questa esperienza. "Il periodo di autodistruzione è durato 6 anni", ha raccontato ieri al talk di Silvia Toffanin. "Ero vulnerabile agli attacchi. Non volevo più rispondere al telefono e se non rispondi, prima o poi la gente non ti chiama più", ha confessato. Così è accaduto a lui, letteralmente travolto dalla depressione a causa della quale si è rifugiato nell'alcol: "Bere mi dava l’opportunità di sciogliere questa sofferenza. Ero sempre annebbiato", ha raccontato. La vera risalita è cominciata la scorsa estate, dopo l'ennesima notte a base di lacrime ed attacchi di panico. "Filippa e nostra figlia Stella mi hanno ripreso per mano e accompagnato in questo percorso", ha detto.

DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK SEMPRE PIÙ INSEPARABILI

Filippa Lagerback è stata una figura importante nella ripresa di Daniele Bossari. A breve la sua compagna e sua ancora di salvezza diventerà anche sua moglie, dopo l'emozionante proposta di matrimonio in diretta tv nella penultima puntata del Grande Fratello Vip. "Ora ci siamo riuniti, rifusi. Fortunatamente questa è una storia a lieto fine", ha commentato ieri Bossari a Verissimo. Dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip 2, la coppia non si è più separata, come documentano gli scatti pubblicati sui loro profili social. Qualche giorno fa Filippa ha pubblicato su Instagram una foto davvero intensa nella quale i due sono ripresi dall'alto, mentre sono a letto uno accanto all'altra, separati solo dal loro cane inseparabile. "Probabilmente sto ancora sognando...", scriveva lei. Daniele intanto, oltre ad essere tornato a sorridere ha ricominciato anche a dedicarsi alle sue passioni, a partire dalla lettura. "Finalmente ritorno a leggere! Bellissimo il libro che mi ha regalato Salvatore Stolfi: La Via", ha scritto su Instagram a commento della sua foto. Emblematica, poi, una frase tratta proprio dalla sua attuale lettura: "...la Via è qualcosa che possiamo generare attivamente, qui e ora. Ciascuno di noi ha il potenziale di sviluppare le capacità e l’influenza necessarie a trasformare il mondo in cui vive. Possiamo ricreare la Via". E lui ha dato finora prova di esserci riuscito.

Finalmente ritorno a leggere! Bellissimo il libro che mi ha regalato Salvatore Stolfi: La Via. “...la Via è qualcosa che possiamo generare attivamente, qui e ora. Ciascuno di noi ha il potenziale di sviluppare le capacità e l’influenza necessarie a trasformare il mondo in cui vive. Possiamo ricreare la Via.” Un post condiviso da Daniele Bossari (@danielebossari) in data: 10 Dic 2017 alle ore 06:21 PST

© Riproduzione Riservata.